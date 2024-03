Verstappen grijpt tegen verwachtingen in pole posititon voor Grand Prix van Australië

Max Verstappen heeft op verrassende wijze beslag gelegd op pole position voor de Grand Prix van Australië. De Nederlander was voor het eerst in lange tijd niet de favoriet, maar wist uiteindelijk Carlos Sainz en Sergio Pérez toch voor te blijven.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Australië ging om 06:00 uur Nederlandse tijd van start. Het beloofde op basis van de vrije trainingen een interessante sessie te worden. Naast dat het middenveld constant ontzettend dicht bij elkaar ligt dit seizoen, leek ook Max Verstappen een serieuze concurrent voor pole position te hebben in Charles Leclerc. De Ferrari-coureur eindigde ook in de derde en laatste vrije training bovenaan de tijdenlijst, nipt snelle dan de Nederlander. Verstappen was dan ook niet helemaal tevreden over zijn RB20. Carlos Sainz, Lewis Hamilton en George Russell completeerden de top vijf.

Artikel gaat verder onder video

Eerste kwalificatiesessie - Q1

Bij het vrijgeven van de baan dook vrijwel het gehele veld direct naar buiten voor een eerste snelle run. Verstappen klaagde over "ontzettend veel onderstuur", terwijl Alexander Albon - de enige Williams-coureur in actie vanaf zaterdag - zijn eerste rondetijd verloor vanwege het overschrijden van de baanlimieten. Halverwege Q1 was het Carlos Sainz die met een 1.16.731 de tijdenlijst aanvoerde, gevolgd door Leclerc, Fernando Alonso, Verstappen en Sergio Pérez, Zhou Guanyu, George Russell, Pierre Gasly en Esteban Ocon begaven zich op dit moment in de gevarenzone. Door het ontbreken van Logan Sargeant, vielen er vier in plaats van vijf coureurs af in Q1.

In het tweede bedrijf van de eerste kwalificatiesessie, moest vrijwel het hele veld nog een keer aan de bak. Vanwege de kleine marges durfde geen van de coureurs het erop te wagen om het bij één snelle run te houden. De moeilijkheden bij Verstappen leken ondertussen niet overdreven. Met zijn tweede run wist hij niet voor zijn Mexicaanse teammaat Pérez te eindigen. Dit keer was vooral de bandentemperatuur een punt van ergernis voor de drievoudig wereldkampioen. Na de eerste zestien minuten was het Sainz bovenaan de tijdenlijst met een 1.16.731, gevolgd door Pérez, Verstappen, Leclerc en Alonso. Het doek viel voor Hülkenberg, Gasly, Ricciardo en Zhou.

Both Bulls safely through to Q2 👏 pic.twitter.com/wShecNrOSk — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 23, 2024

Tweede kwalificatiesessie - Q2

In de tweede kwalificatiesessie werd de baan in hoog tempo sneller. Sainz beet het spits af met een 1.16.671: de snelste ronde ooit op Albert Park. Verstappen had echter niet lang nodig om hier onderdoor te gaan met een 1.16.387. De Limburger zette alles op alles om het maximale uit de niet helemaal kloppende Red Bull-auto te persen. Halverwege Q2 liet thuisheld Oscar Piastri voor het eerst zijn gezicht zien met een 1.16.601, goed voor de tweede plaats. Sainz, Leclerc en Lando Norris completeerden op dit punt de top vijf.

Met zijn tweede run in Q2 scherpte Sainz de snelste tijd opnieuw fors aan. Dit keer klokte de Ferrari-coureur een 1.16.189. Leclerc eindigde op de tweede stek, met daarachter Verstappen, Piastri en Pérez. Grote verrassing was Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen bleef steken op de elfde tijd en werd daarmee de eerste afvaller in de tweede kwalificatiesessie. Ook Albon, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen en Esteban Ocon wisten geen ticket naar Q3 te bemachtigen.

Derde kwalificatiesessie - Q3

Onder toeziend oog van een uitverkocht Albert Park, begon in Q3 dan eindelijk de definitieve jacht op pole position voor de Grand Prix van Australië. Sainz voerde opnieuw de karavaan aan, en was met zijn eerste ronde goed voor een 1.16.331. Geen hele sterke ronde, maar de Spanjaard reed op gebruikte softs. Verstappen was wel meteen wakker. De Red Bull Raicng-coureur klokte een 1.16.048 en stond halverwege Q3 zodoende voor het eerst bovenaan de tijdenlijst. Sainz, Leclerc, Pérez en Norris completeerden op dit punt de top vijf.

Met nog iets meer dan twee minuten op de klok meldde de top tien zich opnieuw op de baan, voor de allerlaatste snelle run. Uiteindelijk kwam toch Verstappen weer als snelste bovendrijven. De Nederlander klokte een 1.15.915 en legde daarmee beslag op pole position. Sainz haalde het maximale uit zijn Ferrari, maar bleef steken op een 1.16.185, gevolgd door Pérez (1.16.274), Norris (1.16.315) en Leclerc (1.16.435).

Gerelateerd