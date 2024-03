De Formule 1 Grand Prix van Australië is nog niet het weekend van Max Verstappen. Red Bull Racing heeft de motor van de kampioenschapsleider verwisseld en hoopt dat de Nederlander op die manier meer kans maakt op pole position later vandaag.

Verstappen werd tweede in de eerste vrije training op het Albert Park Circuit achter Lando Norris. In de slotfase van die sessie stuiterde hij hard over de kerbs bij het uitkomen van bocht 10. Het gevolg was schade aan niet alleen de vloer, maar ook aan het chassis. Red Bull had een boel werk aan de winkel om alles te repareren en het duurde zo lang dat de drievoudig wereldkampioen de eerste helft van de tweede vrije training moest uitzitten. Toen Verstappen eenmaal de baan op kon, werd hij achter Charles Leclerc wederom tweede. Ook in de derde vrije training vroeg op de zaterdag in Melbourne kon hij de Ferrari van de Monegask niet verslaan.

Nieuwe motor

Voor de start van het raceweekend monteerde Red Bull in de RB20-bolides van Verstappen en Sergio Pérez al nieuwe uitlaatsystemen. Het Oostenrijkse team besloot voor de zaterdag op het Australische stratencircuit ook nog de complete motor te verwisselen bij Verstappen. Het uitstapje in VT1 zou mogelijk naast schade aan de vloer en het chassis ook schade aan de power unit veroorzaakt kunnen hebben en uit voorzorg krijgt hij dus een nieuwe RBPT-Honda-krachtbron. Om precies te zijn gaat het om een nieuwe verbrandingsmotor, een nieuwe turbo, een nieuwe MGU-H, een nieuwe MGU-K en nóg een nieuw uitlaatsysteem. Red Bull heeft dit voor Vrije Training 3 kunnen doen en Verstappen reed dus ook in de laatste trainingssessie al met deze motoronderdelen. Hij zal geen gridstraf krijgen, want volgens artikel 28.2 van het sportief reglement heeft hij nog niet de limiet bereikt van een van deze motoronderdelen.

