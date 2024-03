Max Verstappen heeft de trainingen op de vrijdag van de Formule 1 Grand Prix van Australië afgesloten op de tweede positie. Hij verloor kostbare tijd tijdens de tweede sessie, nadat zijn Red Bull RB20 flinke schade had opgelopen in VT1.

Het was een spectaculaire eerste dag op het Albert Park Circuit voor de coureurs uit de koningsklasse. Lando Norris ging harder dan wie dan ook in Vrije Training 1, maar de gaten waren minimaal. De sessie werd voor bijna een kwartier stilgelegd vanwege een zware crash van Alexander Albon. Toen de vlag eenmaal viel, zat de gehele top 8 binnen anderhalve tiende van een seconde. Verstappen werd tweede op 0.018 seconden achterstand van de McLaren. De Nederlander miste vervolgens de eerste helft van Vrije Training 2. Bij het uitkomen van bocht 10 was hij namelijk op de kerbs beland. Dat resulteerde niet alleen in schade aan de vloer, maar ook aan het chassis. Red Bull was daarom zo'n drie uur bezig met reparaties aan de auto van Verstappen. Uiteindelijk werd hij ook in VT2 tweede, maar het gat naar de snelste man, Charles Leclerc, was met vier tienden nu een stuk groter. De drievoudig wereldkampioen maakt zich echter geen zorgen.

Rommelig

"Het was helaas een beetje rommelig vanwege wat er was gebeurd in VT1," begon Verstappen tegenover de aanwezige media. "Ik ging wijd en ik beschadigde niet alleen de vloer, maar ook het chassis. Jammer genoeg duurde het daarom wat langer om te repareren. Ik verloor daardoor zo'n 20 minuten. Ik denk dat we het als team wel snel hebben kunnen omgooien. Ik heb alsnog min of meer het programma kunnen afwerken. Ik had misschien wel graag wat meer ronden willen doen in de long run."

It's anything but easy out there



Hamilton, Verstappen and Perez all have off-track moments in the final few minutes of FP1#F1 #AusGP pic.twitter.com/dSi3CF6X0o — Formula 1 (@F1) March 22, 2024

Finetunen

"Wanneer je 20 minuten kwijtraakt, dan gaat het helaas zo," vervolgde de kampioenschapsleider. Gevraagd naar de kwalificatiepace en ook de racepace, reageerde Verstappen: "Ik denk dat het wel prima zit. Volgens mij is de Ferrari wel snel, maar van onze kant zijn er dingen die wij nog kunnen finetunen. Het is niks geks en niks zorgwekkends. Ik moet de auto gewoon nog een beetje finetunen."

