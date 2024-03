De eerste vrije training voor de Grand Prix van Australië bleek nogal een uitdaging voor de Formule 1-coureurs. Het merendeel van het veld maakte geen foutloze sessie mee. Verschillende auto's liepen schade op, waaronder de Red Bull van Max Verstappen. Alexander Albon zal überhaupt niet aan de start komen in VT2 na een stevige crash eerder op de dag.

Lando Norris was sneller dan wie dan ook in VT1 op het Albert Park Circuit met een rondetijd van 1:18.564. Hij ging 0.018 seconden harder dan Max Verstappen. George Russell, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda en Sergio Pérez vonden we in de top 6 binnen één tiende van een seconde. Lance Stroll, Carlos Sainz, Lewis Hamilton en Oscar Piastri maakten de top 10 af en zij zaten binnen vier tienden van de snelste tijd. Het veld zat dus ontzettend dichtbij elkaar. Er werd in de eerste sessie in Melbourne flink gepusht, maar dat resulteerde ook in de nodige foutjes.

Weinig kilometers op vrijdag voor Albon

Er was één rode vlag tijdens Vrije Training 1 en die werd met nog 20 minuten te gaan veroorzaakt door Alexander Albon. Hij ging wijd bij het uitkomen van bocht 6 en kwam op de kerbs terecht. De Thaise coureur verloor de macht over het stuur en klapte aan de rechterkant van bocht 7 hard de muur in. De Williams stak de baan over en raakte zo in bocht 8 weer de muur. Vanwege schade aan alle kanten van de FW46-bolide zal Albon niet deelnemen aan de tweede vrije training. Het goede nieuws is dat hij zelf ongedeerd is.

The moment Alex Albon brought out the red flags 💥#F1 #AusGP pic.twitter.com/Osz5naXKQR — Formula 1 (@F1) March 22, 2024

Kapotte vloeren

Albon was niet de enige coureur die geen vlekkeloze sessie meemaakte. Fernando Alonso stond halverwege de eerste training zo'n 20 minuten binnen. In de garage moest Aston Martin de vloer van de tweevoudig wereldkampioen vervangen, nadat hij door de grindbak was gegaan in bocht 10. George Russell ging daar ook door het gras voordat Valtteri Bottas in dezelfde bocht spinde, maar de twee laatstgenoemden kwamen er zonder kleerscheuren van af. Norris liep in bocht 6 vloerschade op door de kerbs, maar wist desondanks de snelste tijd neer te zetten. Na de rode vlag ging Hamilton door het hobbelige gras in bocht 1, voordat Verstappen over de kerbs klapte bij het uitkomen van bocht 10. Zij lieten allebei meteen over de boardradio weten aan Mercedes en Red Bull, respectievelijk, dat ze waarschijnlijk de vloer beschadigd hadden. Red Bull heeft bij Verstappen de vloer vervangen tussen de twee trainingssessies.

De coureurs hopen natuurlijk minder fouten te maken in Vrije Training 2. Naar verwachting zal er meer gefocust gaan worden op de racepace, terwijl er in VT1 vooral werd gewerkt aan het voorbereiden op kwalificatieruns.

It's anything but easy out there



Hamilton, Verstappen and Perez all have off-track moments in the final few minutes of FP1#F1 #AusGP pic.twitter.com/dSi3CF6X0o — Formula 1 (@F1) March 22, 2024

