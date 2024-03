Alles wat je moeten over de Grand Prix van Australië

Over precies een week gaan de startlichten uit op het Albert Park Circuit en dat betekent Formule 1 zich opmaakt voor ronde drie van het kampioenschap namelijk, de Grand Prix van Australië.

Na de eerste twee ronden in 2024 is duidelijk geworden dat Red Bull Racing wederom over de snelste auto beschikt. Het Oostenrijkse team heeft twee één-tweetjes achter de naam staan en Max Verstappen wist beide wedstrijden te winnen. Toch gebeurde er in Djedda nog genoeg. Zo wist debutant Oliver Bearman hoge ogen te gooien en uiteindelijk als zevende over de streep te komen. De Brit nam het zitje over van Carlos Sainz, die het weekend nog wel de eerste twee vrije trainingen verreed, maar vanwege een acute blindedarmontsteking werd vervangen.

Albert Park Circuit

Sinds 1985 is de Grand Prix van Australië een vaste stop op de kalender geworden. Alleen in 2020 en 2021 kwam de koningsklasse niet langs en dat had alles te maken met de pandemie. Tot en met 1995 reisde de Formule 1 af naar Adelaide, maar vanaf het jaar erna was het Albert Park Circuit de plek waar de Grand Prix werd georganiseerd. In 2022 werd de baan hier en daar aangepast, waardoor het verwijderen van de chicane in wat nu bocht acht heet. Daardoor is een rondje op het circuit een stuk sneller geworden. Het (race)ronderecord staat op naam van Sergio Pérez. De Mexicaan zette in 2023 een 1:20.235 op het bord. Het circuit is 5,278 km lang en telt twee DRS-zones. Tijdens de wedstrijd worden er 58 ronden verreden.

Voorlopige weersverwachting

Dat het af en toe kan spoken in Melbourne, is in het verleden al vaak genoeg duidelijk geworden. Een eerste blik op de weersvoorspellingen van het komende weekend leren ons dat de kans best aanwezig is dat het ook volgend weekend behoorlijk onstuimig kan gaan worden. Op alle drie de racedagen worden er buien voorspeld, waarbij met name de zaterdag in het water dreigt te vallen. Ook op de zondag wordt er rekening gehouden met een regenkans van veertig procent. Mochten de buien inderdaad tijdens de sessies vallen, kan het flink chaotisch worden op Albert Park.

Coureurskampioenschap

Constructeursklassement

Constructeur Aantal punten 1. Red Bull Racing 87 punten 2. Ferrari 49 punten 3. McLaren 28 punten 4. Mercedes 26 punten 5. Aston Martin 13 punten 6. Haas 1 punt 7. Williams 0 punten 8. Kick Sauber 0 punten 9. RB 0 punten 10. Alpine 0 punten

Grand Prix van Australië

Het komende weekend is er ééntje voor de vroege vogels, of de laatbloeiers. Het worden namelijk nachtelijke sessies voor ons in Nederland. Zo wordt de eerste vrije training vrijdagochtend om 02:30 uur namelijk verreden. De tweede training kan onder het genot van een bakje koffie om 06:00 uur worden bekeken. Zaterdag om 02:30 uur zal de laatste vrije training worden ingezet en om 06:00 uur maakt het veld zich op voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië. De race, die zal om 05:00 uur worden afgetrapt.

Overzicht tijdschema

Vrijdag 22 maart

02:30 uur: eerste vrije training

06:00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 23 maart

02:30: derde vrije training

06:00 uur: kwalificatie

Zondag 24 maart

05:00 uur: Grand Prix van Australië

