Het raceweekend in Melbourne, met als climax de F1 Grand Prix van Australië, is voor de auto's met een Red Bull/Honda-motor begonnen met nieuwe onderdelen. De uitlaatsystemen van de auto's zijn vervangen voordat het weekend begon.

Dit betekent dus dat Max Verstappen en Sergio Pérez van Red Bull Racing en Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo van Visa Cash App RB dit weekend rijden met een nieuw onderdeel zonder daar een gridstraf voor te ontvangen. Logan Sargeant heeft Williams zijn Energy Store en Control Electronics zien vervangen, zonder dat hij hier een gridstraf voor krijgt. Voor alle coureurs is het de eerste keer in 2024 dat ze dit motoronderdeel vervangen zien worden.

Artikel gaat verder onder video

Gasly en Albon met nieuwe versnellingsbak

Er zijn tot nu toe in 2024 vier coureurs geweest, inclusief Verstappen en Pérez, die al een nieuwe versnellingsbak hebben gebruikt. In Melbourne zijn daar twee coureurs bijgekomen. Alexander Albon en Pierre Gasly hebben hun volledige versnellingsbak vervangen zien worden. Het is hun tweede versnellingsbak van de vijf dit seizoen. Geen gridstraf dus voor de twee coureurs.

Alle auto's met een RB/Honda-motor hebben hun Exhaust System voor het weekend in Australië vervangen, inclusief dus Verstappen. Sargeant heeft zijn Energy Store en Control Electronics vervangen. Gasly en Albon beginnen met een nieuwe versnellingsbak. Geen straffen #AustralianGP… pic.twitter.com/aO6s0Beg0y — GPFans NL (@GPFansNL) March 22, 2024

