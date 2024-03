Helmut Marko en Gianpiero Lambiase - de engineer van Max Verstappen - hebben er inmiddels een handje van om weddenschappen met elkaar af te sluiten over de resultaten van de Nederlander. Ook in Australië lijkt het tweetal opnieuw de strijd met elkaar te zijn aangegaan.

Verstappen wist zaterdag in de vroege Nederlandse ochtend toch enigszins verrassend beslag te leggen op de pole position voor de Grand Prix van Australië. De Nederlandse coureur wist de touwtjes na een lastig weekend uiteindelijk op het belangrijkste moment aan elkaar te knopen, waardoor hij uiteindelijk toch met een comfortabele marge Carlos Sainz van Ferrari te grazen nam. De pole position van Verstappen brengt hem in de perfecte positie om zijn tiende zege op een rij te pakken, waarmee hij zijn record van 2023 evenaart.

Eerdere weddenschap

In het verleden legden Marko en Lambiase nog wel eens een wedje over de prestaties van de Nederlander. Zo ook in Mexico, afgelopen seizoen. "Max heeft eigenlijk alles goed gedaan, waarbij zijn start een meesterwerk was. Ik had een weddenschap met Gianpiero Lambiase afgesloten over de vraag wie zou leiden na bocht 1. GP heeft die weddenschap verloren. Met Max wed ik niet meer, maar met GP wel. Het was de tweede keer en ik heb ook tweemaal gewonnen", zei Marko destijds.

Excuses

Inmiddels lijkt er een nieuwe weddenschap geboren te zijn. Na afloop van het binnenhalen van de pole position, horen we Verstappen op de boardradio met Lambiase. "GP, ik weet dat iemand nu heel erg blij gaat zijn. Het spijt me", horen we de drievoudig wereldkampioen grappen tegenover zijn engineer. Daarmee lijkt de Nederlander te doelen op een nieuwe - door Lambiase verloren - weddenschap.

