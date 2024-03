Max Verstappen was 'al in het vliegtuig gestapt' als hem was overkomen wat Logan Sargeant dit weekend bij Williams is overkomen. De Amerikaan moest zijn auto na de vrijdag in Australië afstaan aan Alexander Albon, die na een crash tijdens VT1 zoveel schade aan zijn chassis had dat Williams niet met die auto door kon rijden.

Terwijl Verstappen het hele weekend zoekende was naar tempo, maar in Q3 uiteindelijk toch vertrouwen in zijn auto vond en met bijna 0.3 seconden voorsprong pole position veroverde, bevond Williams zich dit weekend na de vrijdag in Melbourne in een lastig parket. Albon was tijdens VT1 gecrasht en had veel schade aan zijn chassis, waardoor het nog maar de vraag was of deze hersteld kon worden. Dit was niet het geval, waarna ook duidelijk werd dat Williams geen reservechassis had meegenomen. Williams koos er daarom voor om Sargeant, ondanks dat hij niets fout had gedaan, uit zijn auto te halen en Albon erin te zetten om zo het maximaal haalbare resultaat te halen. Met een P12 tijdens de kwalificatie heeft Albon zich in ieder geval gepositioneerd voor een kans op de top tien, maar de actie van Williams deed bij veel mensen de wenkbrauwen fronzen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Vowles reageert op ontbreken reservechassis Williams en beslissing om Sargeant opzij te schuiven

Verstappen over situatie Williams

In gesprek met De Telegraaf laat Verstappen zijn licht schijnen op de situatie bij Williams. Hij leeft mee met de Amerikaan, die bezig is aan zijn tweede seizoen in de koningsklasse en dit seizoen net zoals Albon nog geen punten heeft gescoord. "Dat is natuurlijk klote voor Logan. Ik snap het team dat ze die beslissing hebben gemaakt vanuit het prestatieaspect. Maar het is niet fijn."

OOK INTERESSANT: Sargeant kind van de rekening na crash Albon: 'Moeilijkste moment uit mijn carrière'

Wat had Verstappen gedaan?

Verstappen heeft nooit in deze positie gezeten, maar wat had de Nederlander gedaan als hem dit was overkomen bij Red Bull? "Ik had mijn auto in zo'n geval niet afgestaan. Al helemaal niet in mijn positie. Dan had ik nu al in het vliegtuig gezeten. Als dat zou gebeuren dan zou ik eerst mijn eigen auto ook platrijden, dan kan helemaal niemand er meer in rijden." Toch is Verstappen van mening dat hij zich, bij zo'n situatie, geen zorgen hoeft te maken. De drievoudig wereldkampioen gaat ervan uit dat Red Bull hem dan in de auto van Sergio Pérez zou zetten. "In mijn huidige positie hoef ik er niet bang voor te zijn dat zoiets aan mij wordt gevraagd. Dat lijkt me wel logisch."

Gerelateerd