Williams-teambaas James Vowles heeft een uitgebreide verklaring gegeven over het ontbreken van een reservechassis in Melbourne en de beslissing om Logan Sargeant aan de kant te houden na de crash van Alexander Albon.

Het raceweekend in Australië is er voor Williams nu al een om snel te vergeten. Alexander Albon raakte tijdens een snelle ronde in de eerste vrije training de kerbstone in bocht zes, waarna hij de controle over zijn auto verloor en hard de muur invloog. Het chassis van de Williams bleek dusdanig beschadigd te zijn geraakt dat het niet meer gerepareerd kan worden. De Britse formatie bleek echter geen reserve-exemplaar bij zich te hebben, waarna de opvallende en vooral pijnlijke beslissing werd genomen om Albon de rest van het weekend plaats te laten nemen in de auto van Logan Sargeant, waarmee de Amerikaan het kind van de rekening wordt van de crash van zijn teammaat. Iets wat hij het moeilijkste moment uit zijn carrière noemde.

Tekst en uitleg James Vowles

Teambaas James Vowles heeft inmiddels een uitgebreide verklaring gegeven over de gang van zaken: "We hadden hoge verwachtingen in aanloop naar dit evenement", vertelt hij in een video van het team. "Afgelopen jaar in Melbourne hadden we een competitief pakket, maar leverden we niet qua het scoren van punten. Dit jaar weten we dat we een uitgebalanceerd pakket hebben en een goede basis hebben om mee te werken. In de eerste paar ronden van de eerste vrije training leek alles er ook heel positief uit te zien qua in de buurt zitten van de top tien."

Hij vervolgt: "Toen we de zachte band op de auto van Alex zette, raakte hij de kerb in bocht zes in zijn snelle ronde. De auto kwam slecht terecht waardoor hij in de muur werd geslingerd. De schade was groot. De versnellingsbak ligt in twee stukken, de krachtbron heeft grote schade en de linkervoorkant van het chassis is niet meer te repareren. Het belangrijkste is dat Alex oké is na de gigantische crash. De gezondheid van coureurs komt altijd op de eerste plaats. Maar, en dit is het slechte nieuws, we hebben geen extra chassis bij ons. Als gevolg van het harde werk dat we gedurende de winter hebben verricht, hebben we alles tot de limiet gepusht. We hebben alles zo ver mogelijk gepusht. Daarom waren we laat met de productie van een aantal onderdelen. Het reservechassis werd naar achteren geschoven."

Een pijnlijke ervaring

Een pijnlijke ervaring, zo erkent de teambaas: "Geen enkel team plant het om zonder extra chassis naar een race te komen. Je creëert een risico. In het beste geval is het niet comfortabel, in het slechtste geval racet er maar één auto. Dat is de situatie waar we inzitten. We moeten ervoor zorgen dat we in de toekomst nooit meer in deze situatie terechtkomen. We zijn hier om te racen, en om maar één auto te hebben op zaterdag en zondag, dat is niet wie we horen te zijn. Ik heb de beslissing genomen om Logan niet te laten racen dit weekend en Alex het chassis te laten gebruiken namens Williams op zaterdag en zondag."

Moeilijke beslissing

Over die beslissing vertelt de Brit: "Het is een van de moeilijkste beslissingen die ik tot nu toe heb genomen sinds ik hier ben. Het middenveld ligt ontzettend dicht bij elkaar, waardoor een punt of twee aan het eind van het seizoen het verschil kan maken tussen zesde en tiende worden. Ondanks dat het mij pijn doet om te zien dat een coureur buiten zijn eigen toedoen om niet zal racen zondag, moet ik het team boven alles stellen. Logan heeft het geweldig gedaan. Hij support het team. Deze beslissing doet hem pijn, maar hij is net zo sterk qua hoeveel hij weet over het team. Het chassis zal zo snel mogelijk naar het Verenigd Koninkrijk worden gestuurd, zodat we in Japan weer met twee auto's kunnen racen."

