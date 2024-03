Voor Logan Sargeant zit het raceweekend in Melbourne erop, zonder dat daarbij een eigen fout aan voorafging. Teamgenoot Alexander Albon neemt voor het verdere verloop van het weekend zijn FW46 over en Sargeant geeft toe dat dit één van de lastigste momenten uit zijn carrière is.

Albon kwam tijdens de eerste vrije training hard in aanraking met de muur in bocht acht van het Albert Park Circuit. De Williams van de Britse Thai was dusdanig beschadigd dat het alleen kon worden verholpen met een geheel nieuw chassis. Die had Williams echter niet meegenomen naar Australië en daardoor stond het team uit Grove voor een vervelende keuze.

Teleurstelling

Uiteindelijk werd de knoop doorgehakt en is er voor Albon gekozen. De voormalig Red Bull-coureur is doorgaans ook de snellere van de twee en de kans op punten is met de Britse Thai achter stuur simpelweg een stuk groter. Desalniettemin is het voor Sargeant een bittere pil. "Dit is het moeilijkste moment dat ik me kan herinneren in mijn carrière en het is absoluut niet gemakkelijk", zo luidt de teleurstelling.

Toch blijft de Formule 1 een teamsport en dus Sargeant vanaf de zijlijn zijn stinkende best doen om bij te blijven dragen in Australië. "Ik ben er echter volledig voor het team en ik zal me dit weekend op elke mogelijke manier blijven inzetten om te maximaliseren wat we kunnen doen.

