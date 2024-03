Het team van Williams geeft de voorkeur aan Alexander Albon boven Logan Sargeant om het verdere verloop van het raceweekend uit te rijden. De renstal heeft door de klapper van Albon slechts één wagen beschikbaar en kiest voor de Britse Thai.

Dat Williams slechts één auto kan inzetten heeft te maken met het feit dat Albon zijn FW46 afschreef tijdens de eerste vrije training. Albon kwam tijdens de eerste vrije training op weg naar bocht acht even los van de grond, toen hij bocht zes uitkwam. Hij was overigens niet de enige, want ook Lance Stroll, maar ook Max Verstappen namen de 'agressieve' lijn. Alleen voor de Britse Thai pakte het desastreus uit. Zo kwam hij hard in de muur terecht. Daarbij sloeg de rechter voorwielophanging een gat in de monocoque. Ook is de gehele ophanging beschadigd, samen met de power unit en de versnellingsbak.

Williams hakt knoop door

Hoewel de fout uiteindelijk bij Albon vandaan kwam, is hij wel degene die geacht wordt het beste resultaat voor het team te kunnen scoren. "Als gevolg van de crash van Alexander Albon tijdens de eerste vrije training, kan Williams bevestigen dat de schade te groot is, waardoor het chassis moet worden teruggetrokken voor de rest van het Grand Prix-weekend." Het team beschikt momenteel niet over een derde chassis en dus moest de renstal een keuze maken. Die is uiteindelijk op Albon gevallen.

Albon prijst teamplayer Sargeant

Albon zal dit weekend dus de kleuren van Williams gaan verdedigen en legt uit: "Ik moet heel eerlijk zijn en ik snap dat geen enkele coureur zijn stoeltje wil opgeven. Ik zou nooit willen dat zoiets gebeurd en Logan is een echte professional die ook nog eens een teamspeler is vanaf de eerste dag. Dit is een bittere pil voor hem. Ik kan zelf niet te lang stilstaan bij de situatie, want mijn eigen taak is om onze potentie voor dit weekend te maximaliseren."