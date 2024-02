Mercedes lijkt reglementen te omzeilen, Horner reageert na lancering RB20 op onderzoek | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Op deze donderdag 15 februari werd het doek getrokken van de Red Bull RB20, de bolide waarmee Red Bull Racing en Max Verstappen hopen dit jaar hun wereldtitels wederom met succes te verdedigen. Na de lancering ging teambaas Christian Horner in op het onderzoek dat naar hem loopt. Hij wordt beschuldigd van mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Ondertussen liet hoofdadviseur Helmut Marko weten dat het uitgesloten is dat Max Verstappen in 2025 het stoeltje van Lewis Hamilton bij Mercedes overneemt. Hamilton zal op zijn beurt namelijk vertrekken richting Ferrari. De W15 zal de laatste Mercedes zijn waarin de zevenvoudig wereldkampioen in actie zal komen en de Duitse grootmacht blijkt innovatief te zijn geweest met het ontwerp van de voorvleugel. Ook liet Mercedes weten dat ze een filmdag in Bahrein zullen gebruiken, nadat slecht weer op Silverstone roet in het eten gooide.

Artikel gaat verder onder video

Marko: 'Verstappen vindt overstap Hamilton naar Ferrari wel amusant'

Volgens Helmut Marko is het uitgesloten dat Max Verstappen volgend jaar het stoeltje van Lewis Hamilton bij Mercedes overneemt, omdat er in het verleden te veel is gebeurd tussen beide partijen. Daarnaast vindt de Nederlander de transfer van de zevenvoudig wereldkampioen naar Ferrari 'wel amusant', aldus de Red Bull-topman. "Er is in het verleden te veel gebeurd en Max heeft een goed geheugen", klinkt het tegenover OE24. "Die ophef in Abu Dhabi, dat zit diep." Daarmee doelt de Oostenrijker op de controversiële ontknoping van het Formule 1-seizoen van 2021. "Max vindt het daarnaast wel amusant", verwijst Marko naar de beslissing van Hamilton om naar Ferrari te verkassen. Meer lezen? Klik hier!

Mercedes lijkt reglementen te omzeilen met handigheidje op nieuwe voorvleugel

Mercedes presenteerde afgelopen woensdag de W15, de auto waarmee de renstal de weg naar boven weer hoopt in te slaan. Met een nieuwe set technische reglementen voorafgaand aan het seizoen van 2022, introduceerde Mercedes het inmiddels roemruchtige en overboord gegooide zero sidepod concept. Het opvallende design gooide hoge ogen tijdens de presentatie van de auto, maar bleek in de praktijk al snel een behoorlijke misser. De werkgever van Lewis Hamilton en George Russell lijkt nu opnieuw een opvallende innovatie uit de grond te hebben gestampt. Op beelden van de shakedown van afgelopen woensdag is namelijk duidelijk te zien dat de daadwerkelijke W15 een grotendeels andere voorvleugel heeft dan het showmodel dat tijdens de lancering werd gepresenteerd. Mercedes lijkt met deze voorvleugel de reglementen op slimme wijze te hebben toegepast. Meer lezen? Klik hier!

Ferrari maakt Tifosi nerveus met beelden pitstopoefening: "Dat was pijnlijk langzaam"

Monteurs moeten tijdens de Grands Prix beschikken over stalen zenuwen. Zo kan er tijdens een pitstop een heleboel verkeerd gaan, maar daarom wordt het ook tot in den treuren geoefend. Toch blijft het mensenwerk en in het verleden is het weleens voorgekomen dat coureurs bij hun team aankomen en dat de crew te laat klaarstond of dat de banden soms niet gereed waren en dan is de uitvoering nog niet eens geweest. En hoewel Ferrari lang niet het enige team is dat zich zo nu en dan schuldig maakt aan een foutje tijdens een pitstop, kleeft het imago wel aan het team. Onder leiding van teambaas Frédéric Vasseur zijn er al flinke stappen gezet, maar in een recent promotiefilmpje van het team uit Maranello blijkt dat er nog wel even geoefend moet worden. Meer lezen? Klik hier!

Mercedes haalt shakedown in op Bahrein; slecht weer in Silverstone gooide roet in het eten

Het team van Mercedes gaat woensdag 20 februari in Bahrein het vervolg van de shakedown uitvoeren. George Russell kroop afgelopen woensdag achter het stuur van de W15, maar door de weersomstandigheden is er slechts vijftien kilometer afgelegd, zo meldde Formu1a.uno, terwijl het 200 kilometer had mogen zijn. Het team uit Brackley had overigens al rekening gehouden met het slechte weer en heeft daarom als alternatief een filmdag op Bahrein ingelast. Dat gaat een dag voordat de testdagen van start gaan gebeuren. Ook Williams en Alpine zullen in Bahrein hun 200 kilometer gaan afleggen. Meer lezen? Klik hier!

Red Bull lanceert als laatste team auto voor 2024 en onthult kleurstelling RB20

We zagen eerder deze week de RB20 al in actie tijdens een shakedown, dankzij beelden vanaf het circuit van Silverstone, maar deze avond heeft Red Bull Racing eindelijk officieel de nieuwe bolide gelanceerd. Het is geen verrassing dat er weinig is veranderd aan de kleurstelling. De iconische donkerblauwe kleur maakt zijn terugkeer en de rood-en-gele Red Bull-logo's zien we ook weer terug op de engine cover en de neus. Oracle is de hoofdsponsor gebleven en staat weer prominent op de zijkant van de auto. Qua vorm valt vooral de bult bij de engine cover op, iets dat we vorig jaar bijvoorbeeld terugzagen op de Mercedes W14. Meer lezen? Klik hier!

Horner geeft duidelijkheid over lopend onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag

Red Bull-teambaas Christian Horner reageert na afloop van de presentatie van de RB20 voor het eerst op de beschuldigingen van mogelijk grensoverschrijdend gedrag. De teambaas lijkt vertrouwen te hebben in een goede afloop en hoopt vooral dat het onderzoek zo snel mogelijk is afgerond. Op de vraag van Sky Sports F1 of Horner zelf een vertrek heeft overwogen, reageert hij: "Nee, het is gewoon de normale gang van zaken. Ik ontken echt alle beschuldigingen die er tegen mij zijn geuit, maar ik werk natuurlijk mee aan het onderzoek, waarvan ik hoop dat het snel zal worden afgerond." Op de vraag of er frictie zou zijn tussen hem en Helmut Marko en mogelijk de aandeelhouders, legt Horner uit: "Dat is altijd jammer [zulke verhalen red.], maar het team is sterk en we zijn verenigd en vandaag is een belangrijke dag voor het nieuwe seizoen. We zijn één team en één groep." Meer lezen? Klik hier!