Hoewel Ferrari lang niet het enige team is dat zich zo nu en dan schuldig maakt aan een foutje tijdens een pitstop, kleeft het imago wel aan het team. Onder leiding van teambaas Frédéric Vasseur zijn er al flinke stappen gezet, maar in een recent promotiefilmpje van het team uit Maranello blijkt dat er nog wel even geoefend moet worden.

Monteurs moeten tijdens de Grands Prix beschikken over stalen zenuwen. Zo kan er tijdens een pitstop een heleboel verkeerd gaan, maar daarom wordt het ook tot in den treuren geoefend. Toch blijft het mensenwerk en in het verleden is het weleens voorgekomen dat coureurs bij hun team aankomen en dat de crew te laat klaarstond of dat de banden soms niet gereed waren en dan is de uitvoering nog niet eens geweest.

Pitstopoefening

Ferrari presenteerde afgelopen week de SF-24 en kwam vanmiddag met een promotiefilmpje waarin het team nog eens de pitstop oefent. Toch viel het veel mensen op social media op dat de wissel bij de linkervoorkant niet zo soepel verliep en dat kan rekenen op de nodige reacties.

