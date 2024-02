Red Bull Racing heeft het doek getrokken van de RB20. Het Oostenrijkse team hoopt met deze auto een derde achtereenvolgende wereldkampioenschap te behalen bij de constructeurs. Max Verstappen zal met de RB20 zijn Formule 1-titel gaan verdedigen aankomend seizoen.

Red Bull was met de RB19 uitermate dominant in 2023. Verstappen was haast onverslaanbaar met negentien overwinningen in 22 Grands Prix. De Nederlander verbrak record na record met de meeste zeges en de meeste podiums binnen een seizoen, de meeste overwinningen achter elkaar, het hoogste percentage overwinningen en punten binnen een seizoen, en de meeste ronden aan de leiding gelegen binnen een seizoen. Aan het begin van het seizoen schreef ook ploegmaat Sergio Pérez nog twee races op zijn naam. Alleen tijdens de Grand Prix van Singapore wist de energydrankfabrikant niet te zegevieren, want toen kwam de Ferrari van Carlos Sainz als eerste over de streep. Red Bull hoopt met haar hagelnieuwe RB20 wederom de competitie te verpletteren.

Kleurstelling

We zagen eerder deze week de RB20 al in actie tijdens een shakedown, dankzij beelden vanaf het circuit van Silverstone, maar deze avond heeft Red Bull Racing eindelijk officieel de nieuwe bolide gelanceerd. Het is geen verrassing dat er weinig is veranderd aan de kleurstelling. De iconische donkerblauwe kleur maakt zijn terugkeer en de rood-en-gele Red Bull-logo's zien we ook weer terug op de engine cover en de neus. Oracle is de hoofdsponsor gebleven en staat weer prominent op de zijkant van de auto. Qua vorm valt vooral de bult bij de engine cover op, iets dat we vorig jaar bijvoorbeeld terugzagen op de Mercedes W14.

Naast Verstappen en Pérez waren ook teambaas Christian Horner en hoofdontwerper Adrian Newey aanwezig bij de lancering evenals F1 Academy-coureurs Emely de Heus en Hamda Al Qubaisi. 2024 zal het twintigste seizoen worden voor Red Bull Racing in de Formule 1.