Voor Max Verstappen staat donderdag weliswaar in het teken van de onthulling van de RB20, het nieuwe wapenfeit van Red Bull Racing. Toch kruipt de Limburger voor Team Redline dit weekend weer achter het virtuele stuur, want de vierde ronde van de 'Digital Nürburgring Langstrecken-Serie' staat voor de deur.

Samen met teamgenoot Maximilian Wenig verdedigt Verstappen de kleuren van Team Redline in de Ferrari 296 GT3 met startnummer vijftig. De Limburger debuteerde in december in de DNLS en wist als debutant direct te winnen. Aankomende zaterdag krijgt het kampioenschap vervolg en dat wordt uitgezonden op Twitch.

Hoe te volgen?

Het spektakel wordt op Twitch uitgezonden en door hier te klikken kom je uit bij de livestream. Zaterdag om 12:45 uur Nederlandse tijd zal de race van start gaan en kun je de verrichtingen volgen van de drievoudig wereldkampioen Formule 1.