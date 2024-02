Het Formule 1-team van Mercedes lijkt een voorvleugel voor de W15 te hebben ontworpen, waarmee de Duitse grootmacht de huidige reglementen op handige wijze om heeft weten te buigen.

Mercedes presenteerde afgelopen woensdag de W15, de auto waarmee de renstal de weg naar boven weer hoopt in te slaan. Het team uit Brackley domineerde tussen 2014 en 2021 in de Formule 1, maar wist de afgelopen twee seizoenen slechts één race te winnen. Tegelijkertijd met een nieuwe set technische reglementen voorafgaand aan het seizoen van 2022, introduceerde Mercedes het inmiddels roemruchtige en overboord gegooide zero sidepod concept. Het opvallende design gooide hoge ogen tijdens de presentatie van de auto, maar bleek in de praktijk al snel een behoorlijke misser.

Artikel gaat verder onder video

Voorvleugel Mercedes

De werkgever van Lewis Hamilton en George Russell lijkt nu opnieuw een opvallende innovatie uit de grond te hebben gestampt. Op beelden van de shakedown van afgelopen woensdag is namelijk duidelijk te zien dat de daadwerkelijke W15, een grotendeels andere voorvleugel heeft dan het showmodel dat tijdens de autolancering werd gepresenteerd. In plaats van dat het bovenste stuk carbon van de voorvleugel doorloopt tot aan de neus, lijkt het op de daadwerkelijk bolide alleen aan de voorvleugel zelf gemonteerd te zijn. Vervolgens loopt er enkel een dunne draad naar de neus.

Bekijk hieronder de voorvleugel op het showmodel van de W15 (links) en de voorvleugel op de daadwerkelijke W15 (rechts)

Meer downforce

Daarmee lijkt Mercedes de reglementen op slimme wijze te hebben toegepast. Het staat namelijk in de reglementen dat alle flappen aan de auto gemonteerd moeten worden. In feite zit het bovenste deel middels een draad aan de auto gemonteerd. Door de losse bovenste flap heeft de W15 in theorie meer downforce, wat snellere rondetijden betekent. Of de FIA ook blij is met het nieuwe handigheidje van de grootmacht, is nog even afwachten.