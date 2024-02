Red Bull-teambaas Christian Horner reageert na afloop van de presentatie van de RB20 voor het eerst op de beschuldigingen van mogelijk grensoverschrijdend gedrag. De teambaas lijkt vertrouwen te hebben in een goede afloop en hoopt vooral dat het onderzoek zo snel mogelijk is afgerond.

De afgelopen weken kwam er van alles naar buiten over het onderzoek dat tegen de teambaas van Red Bull Racing loopt. Ook zouden de verhoudingen met de familie Verstappen tot een nulpunt zijn bekoeld. Daarnaast werd er gesproken over een mogelijke machtsstrijd tussen de Thaise aandeelhouders en die in Oostenrijker. In gesprek met Sky Sports F1 legt Horner het allemaal uit.

Team is sterk én verenigd

Op de vraag of Horner zelf een vertrek heeft overwogen, reageert hij: "Nee, het is gewoon de normale gang van zaken. Ik ontken echt alle beschuldigingen die er tegen mij zijn geuit, maar ik werk natuurlijk mee aan het onderzoek, waarvan ik hoop dat het snel zal worden afgerond."

Op de vraag of er frictie zou zijn tussen hem en Helmut Marko en mogelijk de aandeelhouders, legt Horner uit: "Dat is altijd jammer [zulke verhalen red.], maar het team is sterk en we zijn verenigd en vandaag is een belangrijke dag voor het nieuwe seizoen. We zijn één team en één groep. De steun vanuit de aandeelhouders is fenomenaal en zonder die steun zouden we hier niet staan. Dus het is niet correct [dat ik de steun niet zou hebben]."

Relatie Jos Verstappen

Ook met Jos Verstappen kan Horner nog prima door één deur. "Nee, ik was met Jos en Max op Silverstone een paar dagen geleden en Max is vooral gefocust op zijn taak. Hij heeft veel steun geboden en ik kijk uit naar het seizoen met hem. Er zal altijd wat speculatie zijn, maar we staan samen hier als één team en dat hebben we altijd gedaan en dat zullen we blijven doen." Wat betreft het onderzoek is Horner duidelijk: "Het proces moet simpelweg worden gerespecteerd en hopelijk is het snel afgerond."