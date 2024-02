Volgens Helmut Marko is het uitgesloten dat Max Verstappen volgend jaar het stoeltje van Lewis Hamilton bij Mercedes overneemt, omdat er in het verleden te veel is gebeurd tussen beide partijen. Daarnaast vindt de Nederlander de transfer van de zevenvoudig wereldkampioen naar Ferrari 'wel amusant', aldus de Red Bull-topman.

Hamilton vertrekt aan het eind van 2024 naar Ferrari, waar hij vanaf 2025 plaats zal nemen naast Charles Leclerc. Het recente besluit van de zevenvoudig wereldkampioen om Mercedes te verlaten - waar hij zes van zijn zeven wereldtitels bij elkaar reed - zorgde voor een golf aan verbazing in de wereld van de Formule 1. Daarnaast brengt het een grote uitdaging voor Mercedes met zich mee. De renstal uit Brackley moet een nieuwe coureur binnen zien te halen, om na volgend seizoen samen met George Russell de line-up van de Zilverpijlen te completeren.

Mercedes loopt niet weg voor gesprekken met Verstappen

Teambaas Toto Wolff liet eerder optekenen dat het verrassende besluit van Hamilton mogelijk een kans biedt voor Mercedes om een 'gewaagde zet' te doen. Daarnaast vertelde de Oostenrijker altijd te zullen gaan voor de best mogelijke line-up, en dus ook niet weg te lopen voor gesprekken met Verstappen. De drievoudig wereldkampioen ligt op papier tot eind 2028 vast bij Red Bull Racing, en lijkt - kijkend naar de afgelopen twee jaar - geen enkele reden te hebben om een nieuwe werkgever te overwegen.

Titelstrijd 2021

Daarnaast zijn de spanningen tussen Red Bull Racing en Mercedes in 2021, toen Verstappen en Hamilton een zeer intense strijd om het wereldkampioenschap uitvochten, verschillende keren hoog opgelopen. Volgens Marko is de komst van Verstappen bij Mercedes daarom uitgesloten: "Er is in het verleden te veel gebeurd en Max heeft een goed geheugen", klinkt het tegenover OE24. "Die ophef in Abu Dhabi, dat zit diep. " Daarmee doelt de Oostenrijker op de controversiële ontknoping van het 2021-seizoen. "Max vindt het daarnaast wel amusant", verwijst Marko naar de beslissing van Hamilton om naar Ferrari te verkassen.