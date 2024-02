Mercedes zal aan het Formule 1-wereldkampioenschap van 2024 meedoen met de hagelnieuwe W15. De Duitse renstal kwam al met de verrassing dat het zilver terugkeerde in de kleurstelling, maar er valt nog meer te ontdekken aan de nieuwe bolide. We kijken wat er anders is ten opzichte van de W14-auto van 2023.

Mercedes domineerde de koningsklasse van de autosport vanaf de introductie van de hybridemotoren in 2014. Nico Rosberg sleepte de wereldtitel binnen in 2016, terwijl Lewis Hamilton dat deed in 2014, 2015 en 2017 tot en met 2020. In 2021 won Mercedes ook het constructeurskampioenschap, ondanks dat Hamilton de rijderstitel misliep dankzij die geweldige laatste ronde van Max Verstappen in Abu Dhabi. Sinds de introductie van het pakket aan technische reglementen van 2022 heeft Mercedes het lastig. De Zilverpijlen werden derde in de eindstand achter Red Bull en Ferrari. George Russell won de Grand Prix van São Paulo, terwijl Hamilton geen enkele winnaarsbokaal verdiende. Mercedes loste onder andere problemen met porpoising op voor 2023 en ze versloegen Ferrari voor de tweede stek bij de constructeurs, maar ze kwamen wel twee keer zo weinig op het podium terecht.

Hamilton krijgt eindelijk aangepaste cockpit

Met de W15 hoopt Mercedes een inhaalslag te kunnen maken op Red Bull. Het is in veel opzichte dan ook een andere bolide dan de W14. De sidepods, iets waar Mercedes het erg lastig mee had in 2022 en begin 2023, zijn flink aangepakt en hebben een andere vorm aangenomen. Er is een compleet nieuwe achterwielophanging ontwikkeld, en dit is nu een push-rod in plaats van de pull-rod. Lees hier wat precies het verschil is. Ook is de positie van de cockpit iets naar achteren gegaan. Hamilton drong er sinds 2022 al op aan dat dat moest gebeuren. De voorvleugel is op een andere manier gemonteerd aan de neus en de achtervleugel is aangepakt om meer snelheid te winnen, wanneer de DRS opengaat. Om verdere veranderingen aan het bodywork en de vloer waar te maken, heeft Mercedes een nieuwe monocoque en versnellingsbakbehuizing ontworpen.

Ook verbeterde pitstopprestaties

"Het ontwerp van elke auto is een herhalend proces en bovendien een langdurig proces," legde technisch directeur James Allison uit na de lancering van de W15. "Het gaat terug tot afgelopen seizoen. Met een nieuwe auto kan het team grotere wijzigingen doorvoeren die tijdens het seizoen zelf niet meer mogelijk zijn. Het gaat om beslissingen die al in de voorafgaande zomer worden genomen. Er is veel aandacht besteed aan het verbeteren van de onvoorspelbare achteras van de vorige auto. We hebben er hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat beide assen, maar vooral de achteras, meer controle over de band zouden behouden dan bij de W14. Er is ook wat aandacht besteed op de vlakken waar we ruimte voor verbetering hadden, waaronder het DRS-effect en de pitstopprestaties."