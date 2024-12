De ophanging is een ontzettend belangrijk onderdeel van een Formule 1-auto. Er zijn echter twee verschillende soorten in de koningsklasse van de autosport, maar wat is nou precies het verschil?

Aan de wielen van een auto zitten ophangingen verbonden. Zonder ophanging zou het chassis direct aan de wielen vastzitten. Gaat een auto dan over bijvoorbeeld de kerbs, dan zouden de wielen en daarmee ook het chassis erg gaan schudden met gripverlies tot gevolg. De ophanging vangt namelijk de energie van hobbels op en houdt daarmee het wiel op het circuit. Alle vier de wielen van een Formule 1-auto hebben een wishbone bovenaan gemonteerd en een wishbone onderaan gemonteerd. De bovenste is normaal gesproken ietsje korter dan de onderste voor negatieve camber. Daardoor staan de banden een beetje diagonaal wanneer de auto stilstaat, maar het zorgt tijdens het racen voor meer contact met het circuit en dus meer grip.

Verschil tussen pull-rod en push-rod

Tussen de wishbones vinden we de ophangingsstaven en die zitten weer vast aan de torsieveer in de auto. Van deze staven zijn er twee verschillende: de pull-rod en de push-rod. De één trekt (pull) en de ander duwt (push). In de pull-rod-configuratie is de staaf diagonaal gemonteerd van een laag punt op het chassis naar een hoog punt op het wiel. Over een hobbel trekt het wiel aan de torsieveer via de pull-rod en trekt daarmee de ophangingsstaaf omhoog en weg van het chassis. In de push-rod-configuratie is de staaf de andere kant op diagonaal gemonteerd, dus van een hoger punt op het chassis naar een lager punt op het wiel. Over een hobbel duwt het wiel tegen de torsieveer via de push-rod en duwt de ophangingsstaaf omhoog en juist richting het chassis.

Het is lastig om te zeggen of de pull-rod of de push-rod nou beter is. Het voordeel van de push-rod is dat de ophangingen en de schokdempers makkelijker te bereiken zijn voor de monteurs. De pull-rod heeft weer het voordeel dat het het zwaartepunt van de auto verlaagd. Afhangend van het concept en de afstelling van een Formule 1-bolide, presteert de een beter dan de ander. Teams kunnen er ook voor kiezen om aan de voorkant een andere ophanging te gebruiken dan aan de achterkant, iets wat populair bleek in 2024, zoals in de lijst hieronder is te zien.

Vergeleken met 2023 zijn Kick Sauber en VCARB aan de voorkant van de push- naar de pull-rod-configuratie gegaan en zijn Aston Martin, McLaren, Mercedes en Williams aan de achterkant van de pull- naar de push-rod-configuratie gegaan.

Team Voorwielophanging Achterwielophanging Alpine Push-rod Push-rod Aston Martin Push-rod Push-rod Ferrari Push-rod Pull-rod Haas Push-rod Pull-rod Kick Sauber Pull-rod Push-rod McLaren Pull-rod Push-rod Mercedes Push-rod Push-rod Red Bull Pull-rod Push-rod VCARB Pull-rod Push-rod Williams Push-rod Push-rod

