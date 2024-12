Lewis Hamilton en Mercedes: het meest succesvolle Formule 1-verhaal ooit

Lewis Hamilton heeft inmiddels de deur bij het team van Mercedes achter zich dichtgetrokken na een ongekend succesvolle periode van twaalf jaar. Tijd om terug te blikken op één van de meest vruchtbare samenwerkingen uit de geschiedenis van de koningsklasse.

Lewis Hamilton, een naam die synoniem is geworden met Formule 1-succes, heeft zijn plek in de geschiedenis van de sport samen met het team van Mercedes onuitwisbaar gemaakt. Hoewel de Brit al indruk maakte tijdens zijn McLaren-jaren, werd zijn overstap naar Mercedes in 2013 de katalysator voor een ongekende dominantie in de koningsklasse van de autosport. In deze longread blikken we terug op Hamilton’s jaren bij Mercedes – van een gewaagde gok tot de opbouw van een dynastie.

2013: De overstap van McLaren naar Mercedes

In 2013 verraste Hamilton vriend en vijand door McLaren, het team waar hij sinds zijn jeugd aan verbonden was, te verlaten voor Mercedes. Destijds werd de overstap gezien als een riskante keuze. Mercedes was op dat moment namelijk zeker geen gevestigde naam in het hybride tijdperk dat eraan zat te komen en had slechts sporadische successen gekend sinds hun terugkeer als fabrieksteam in 2010. Hamilton verving niemand minder dan Michael Schumacher en kreeg Nico Rosberg als teamgenoot. Hoewel Mercedes nog niet over de meest competitieve auto beschikte, wist Hamilton wel meteen een overwinning te boeken in Hongarije, samen met vier andere podiumplaatsen. Het fundament voor toekomstige successen was gelegd en wereldwijd was men zeer benieuwd wat hij allemaal kon gaan klaarspelen vanaf 2014.

2014-2016: Het begin van de hybride dominantie

Het jaar 2014 vormde het begin van het hybride tijdperk en Mercedes kwam direct uit de startblokken met een auto die het veld zou domineren. De W05 Hybrid was niet alleen snel, maar ook betrouwbaar. Hamilton pakte elf overwinningen, waarmee hij zijn tweede wereldtitel veiligstelde. De strijd met teamgenoot Rosberg zorgde voor vuurwerk op en naast de baan, zoals te zien was in hun beroemde clash in Bahrein. Een van de meest iconische momenten uit deze periode was de controversiële crash tussen Rosberg en Hamilton tijdens de Grand Prix van België, wat de spanningen tussen de twee teamgenoten nog verder deed oplopen. Toch slaagde Hamilton erin zijn focus te behouden en hij behaalde met overtuiging de titel.

In 2015 zette Hamilton zijn dominantie voort. De Mercedes W06 was opnieuw fenomenaal en Hamilton greep zijn derde wereldkampioenschap met tien overwinningen. Hoogtepunten waren zijn dominante optredens op circuits zoals Silverstone en Monza, evenals zijn overwinning in Austin waar hij de titel veiligstelde. Daarnaast wist hij zich dit seizoen verder te ontwikkelen als een complete coureur met indrukwekkende prestaties onder wisselende weersomstandigheden en een vrijwel foutloze aanpak gedurende het seizoen. Het seizoen 2016 leek echter alles te veranderen en werd echter gekenmerkt door interne spanningen. Rosberg vocht terug en won uiteindelijk de wereldtitel na een seizoen vol drama, waaronder het beruchte incident in Spanje waar beide Mercedes-coureurs elkaar uitschakelden en Max Verstappen zijn eerste overwinning uit zijn loopbaan wist te pakken. Hoewel Hamilton tien races won, werd hij geplaagd door technische problemen, zoals zijn motorfalen in Maleisië. De rivaliteit bereikte een kookpuntm en aan het eind van het seizoen kondigde Rosberg verrassend zijn afscheid aan. Dit markeerde het einde van één van de meest intense strijdperiodes binnen een Formule 1-team.

2017-2019: Het gevecht met Ferrari en Vettel

Met de komst van Valtteri Bottas in 2017 en een sterker Ferrari zorgden de volgende jaren voor nieuwe uitdagingen. Sebastian Vettel leek in 2017 en 2018 een serieuze bedreiging te vormen voor Hamilton’s heerschappij, vooral door de snelheid van de Ferrari.. Maar telkens wanneer de druk maximaal was, liet Hamilton zijn klasse zien. Cruciale overwinningen in Canada, Silverstone en Singapore in 2017, evenals indrukwekkende optredens in Hockenheim en Monza in 2018, maakten duidelijk waarom hij één van de beste coureurs aller tijden wordt genoemd.

Daarnaast toonde Hamilton in deze periode zijn mentale kracht. Vettel maakte cruciale fouten onder druk, zoals in Hockenheim 2018, terwijl Hamilton keer op keer rustig bleef. Zijn iconische ronde in de regen tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Hongarije in 2018 wordt nog steeds beschouwd als één van de beste kwalificatierondes in de geschiedenis van de sport. In 2019 was de spanning minder aanwezig, omdat Ferrari strategisch en technisch faalde. Hamilton won elf races en behaalde zijn zesde wereldtitel met overmacht. Zijn consistentie en vermogen om fouten te vermijden waren indrukwekkend, zelfs in races waarin Mercedes niet de snelste auto had. Het seizoen was ook een bewijs van Hamilton’s groeiende rol als teamleider, waarbij hij Bottas motiveerde en strategisch belangrijke beslissingen beïnvloedde.

2020: De zevende titel

Het seizoen 2020 werd gedomineerd door de COVID-19-pandemie, maar Hamilton liet zich niet van de wijs brengen. Ondanks de beperkingen wist hij opnieuw te schitteren met elf overwinningen, waaronder historische optredens op circuits als Portimão en de regenachtige GP van Turkije, waar hij op magistrale wijze zijn zevende wereldtitel veiligstelde. Hiermee evenaarde hij het record van Michael Schumacher.

Naast zijn prestaties op de baan was 2020 een jaar waarin Hamilton zijn invloed buiten de sport liet gelden. Hij gebruikte zijn platform om aandacht te vragen voor maatschappelijke kwesties zoals racisme en diversiteit, wat leidde tot de introductie van de "We Race As One"-campagne door de Formule 1. Deze combinatie van sportieve en persoonlijke impact maakte 2020 één van de meest memorabele jaren in zijn carrière.

2021: De epische strijd met Verstappen

Het seizoen 2021 zal de boeken ingaan als een van de spannendste seizoenen uit de geschiedenis van de sport. Voor het eerst sinds jaren kreeg Hamilton serieuze concurrentie van een niet-Mercedes-coureur: Verstappen van Red Bull Racing. De twee leverden een seizoen lang spektakel, met controversiële momenten in Silverstone, Monza en Saoedi-Arabië. Ondanks de indrukwekkende prestaties van Hamilton, waaronder drie opeenvolgende overwinningen aan het eind van het seizoen, werd de titel in Abu Dhabi op dramatische wijze beslist in het voordeel van Verstappen na een controversiële safety car-situatie. Dat verhaal is natuurlijk bij iedereen wel bekend. Hamilton toonde zich na afloop een ware sportman, maar de teleurstelling was groot. Dit seizoen onderstreepte zijn veerkracht en het vermogen om keer op keer terug te slaan, ondanks de druk en politieke spelletjes binnen de sport. Na afloop van het missen van zijn felbegeerde wereldtitel zong het gerucht rond dat hij zou stoppen met de koningsklasse, maar toch keerde hij het jaar erna gewoon weer terug.

2022-2024: Worstelen met de nieuwe regels & Ferrari

De introductie van de nieuwe technische reglementen in 2022 bracht een einde aan de dominantie van Mercedes. De W13 bleek een onvoorspelbare en moeilijke auto, geplaagd door porpoising-problemen. Hamilton kende zijn eerste winloze seizoen in zijn F1-carrière, terwijl George Russell in Brazilië de enige Mercedes-overwinning van het jaar behaalde. Hoewel Hamilton in 2023 weer competitief was, bleef Mercedes achter Red Bull, terwijl ook andere teams om de hoek kwamen kijken.

Eén van de meest opvallende aspecten van deze periode was Hamilton’s vastberadenheid om terug te keren naar de top. Zijn inzet voor het ontwikkelen van de auto en zijn motivatie binnen het team lieten zijn dat zijn honger naar succes nog lang niet gestild is. Aan het begin van 2024 liet Hamilton weten naar Ferrari te vertrekken, om daar nog één keer zijn jongensdroom achterna te gaan en voor de illustere Italiaanse renstal te gaan rijden. Met de Scuderia gaat hij nog één keer op jacht naar het boeken van zijn felbegeerde en gedroomde achtste wereldtitel, waarmee hij de deur bij Mercedes officieel dichttrekt.

Met zes wereldtitels, talloze records en meer dan 80 overwinningen tijdens zijn Mercedes-jaren heeft Lewis Hamilton een tijdperk gedomineerd zoals weinig anderen dat hebben gedaan. Zijn samenwerking met Mercedes heeft niet alleen zijn plek in de geschiedenisboeken verzekerd, maar ook de standaard gezet voor succes in de Formule 1. Hoewel de toekomst onduidelijk blijft, is één ding zeker: het tijdperk-Hamilton bij Mercedes zal nog jarenlang het referentiepunt blijven in de sport.

