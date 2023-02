Verstappen aangepakt door Windsor, Nederlands talent wint Grand Prix Nieuw-Zeeland | GPFans Recap

Vincent Bruins

Zondag 5 februari 2023 21:37

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

We sluiten het eerste weekend van februari af met nieuws over Max Verstappen die een opmerking van Dr. Helmut Marko moest corrigeren. De laatstgenoemde had namelijk verkeerd begrepen dat Verstappen zijn privéjet zou laten uitrusten met een racesimulator. De Nederlander onthult ook wie volgens hem in 2023 om de wereldtitel kunnen vechten. Daarnaast wordt Verstappen nog even aangepakt door Peter Windsor die vindt dat de tweevoudig wereldkampioen rustiger had kunnen in het drama rondom de virtuele 24 Uur van Le Mans. Ook een andere Nederlander staat vandaag in de spotlight: Laurens van Hoepen heeft de Grand Prix van Nieuw-Zeeland op zijn naam geschreven!

Verstappen reageert op 'absurde' privéjet-opmerking Marko: "Hij begreep het verkeerd"

Max Verstappen zal er alles aan doen om een voorsprong te krijgen in zijn poging om een derde opeenvolgende titel te claimen. Nou ja, zo ongeveer alles. De Nederlander zal - in tegenstelling tot sommige recente berichten - zijn privéjet niet uitrusten met een racesimulator. Verstappen vertelt er het volgende over. “Ik denk dat hij [Marko] het verkeerd begreep, hij zei vliegtuig. Nee, ik installeer er geen in mijn vliegtuig. Ik denk dat dat een beetje absurd zou zijn. Ik sprak vorig jaar met hem en ik bouw een nieuw motorhome waarmee ik naar de Europese F1-races kan reizen. Daar wil ik eentje in hebben. Dan kan ik actief blijven als ik klaar ben met mijn werk. Het is mijn hobby en het houdt me scherp." Meer lezen? Klik hier!

Verstappen onthult wie volgens hem in 2023 om de wereldtitel kunnen vechten

Max Verstappen gaat over een kleine maand beginnen aan de jacht op zijn derde wereldtitel en de Nederlander is natuurlijk niet de enige die hoopt op glorie in de Formule 1. De regerend wereldkampioen geeft aan wie volgens hem capabel zijn om in 2023 mee te doen om de grote prijzen: "Hij is één van de grootste coureurs ooit in onze sport. Als hij de auto heeft, kan hij zeker voor de titel vechten," zei hij allereerst over Lewis Hamilton tegenover Sky Sports. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen aangepakt door Windsor: "Hij moet fatsoen en waardigheid tonen"

Max Verstappen kwam in januari in het nieuws toen de Nederlander tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans in duidelijke taal liet doorschemeren wat hij vond van het matig verlopen evenement: "Dit is een grap, je kunt dit niet eens een evenement noemen. Dit is een clown show. Ik maak meer kans om te winnen als ik in Las Vegas naar het casino ga. Het is gewoon jammer voor iedereen in het team, want we wilden het allemaal goed doen en dan krijg je dit." Volgens Peter Windsor is het als tweevoudig wereldkampioen echter zaak voor de Nederlander om een stuk rustiger en fatsoenlijker te zijn in de toekomst. Meer lezen? Klik hier!

Pérez sluit zich aan bij woorden Verstappen: "In mijn ogen is dat niet correct"

Het hele gedoe rondom het weren van politieke statements van de coureurs door de FIA heeft de nodige stof doen opwaaien. Max Verstappen liet zich eerder al kritisch uit op de acties van de FIA en nu sluit zijn teamgenoot Sergio Pérez zich daar bij aan: "We willen onszelf zijn en we willen onszelf op elke mogelijke manier uiten zoals wij dat wensen te doen", vertelt Pérez tegenover de BBC. Meer lezen? Klik hier!

Nederlands talent Van Hoepen sleept overwinning binnen in Grand Prix van Nieuw-Zeeland

De Nederlandse coureur Laurens van Hoepen heeft vandaag de Grand Prix van Nieuw-Zeeland op zijn naam geschreven. Op Hampton Downs Motorsport Park won hij de race die deel uitmaakt van het Formula Regional Oceania Championship dat we vroeger kenden als de Toyota Racing Series. Legendarische coureurs als Jack Brabham, Nick Cassidy, Shane van Gisbergen, Graham Hill, Keke Rosberg, Bruce McLaren, Stirling Moss, Lando Norris, Jackie Stewart, John Surtees en ook Richard Verschoor gingen hem voor en nu behoort Van Hoepen dus ook in het rijtje van winnaars van de Grand Prix van Nieuw-Zeeland. De 17-jarige Wassenaarder kwam uit voor het team van M2 Competition en is een protegé van Nyck de Vries. De New Zealand GP is naast de race op de straten van Macau de enige nationale Grand Prix die niet op de kalender van de Formule 1 staat. Meer lezen? Klik hier!

Russell is privacy kwijt bij Mercedes: "Alles wordt onder de loep genomen"

Het was de droom van George Russell om wereldkampioen in de Formule 1 te worden en niet om beroemd te zijn. De Brit merkt echter dat sinds hij uitkomt voor het team van Mercedes, de camera's veel meer op hem zijn gericht vergeleken met hoe het was bij Williams. In de half-natte Grand Prix van Singapore vorig jaar moest Russell vanuit de pitstraat de race aanvangen. In zijn gevecht naar voren kwam hij op een gegeven moment de Haas van Mick Schumacher tegen. "Schumacher is aan het verdedigen alsof zijn leven afhangt van deze race," zei de Mercedes-coureur nog over de boardradio en daar kwam veel kritiek op. "Je vergeet dat er miljoenen en miljoenen mensen thuis zitten te kijken en dan wordt elk woord opgeschreven en onder de loep genomen," aldus Russell. Meer lezen? Klik hier!

