Lars Leeftink

Zondag 5 februari 2023 07:59

Max Verstappen zal er alles aan doen om een voorsprong te krijgen in zijn poging om een derde opeenvolgende titel te claimen. Nou ja, zo ongeveer alles. De Nederlander zal - in tegenstelling tot sommige recente berichten - zijn privéjet niet uitrusten met een racesimulator.

Die verhalen kwamen op een aantal websites naar aanleiding van opmerkingen van Helmut Marko, adviseur van Red Bull, tegenover een Duitse tv-zender. Verstappen zegt dat Marko een vliegtuig misschien gewoon verward heeft met een motorhome. De 25-jarige tweevoudig wereldkampioen, die sprak tijdens de autolancering van Red Bull in 2023 in New York, vertelde verslaggevers dat hij een sim installeert in zijn nieuwe motorhome die dit jaar zijn basis zal zijn tijdens de Europese raceweekenden.

Verstappen

Verstappen vertelt er het volgende over. “Ik denk dat hij [Marko] het verkeerd begreep, hij zei vliegtuig. Nee, ik installeer er geen in mijn vliegtuig. Ik denk dat dat een beetje absurd zou zijn. Ik sprak vorig jaar met hem en ik bouw een nieuw motorhome waarmee ik naar de Europese F1-races kan reizen. Daar wil ik eentje in hebben. Dan kan ik actief blijven als ik klaar ben met mijn werk. Het is mijn hobby en het houdt me scherp."

Dr. Helmut Marko

Simulatie

Verstappen heeft natuurlijk een grote voorliefde voor virtueel racen en gamen. Het is nog niet zo heel lang gelden dat Verstappen zijn frustratie de loop liet nadat hij door verbindingsproblemen de leiding verloor in de 24-uurs Esports-race van Le Mans. De reactie van Verstappen zei vervolgens genoeg. "Dit is een grap, je kunt dit niet eens een evenement noemen. Dit is een clown show. Ik maak meer kans om te winnen als ik in Las Vegas naar het casino ga. Het is gewoon jammer voor iedereen in het team, want we wilden het allemaal goed doen en dan krijg je dit." Verstappen begint zijn zoektocht naar een derde kampioenschap op rij tijdens de Grand Prix van Bahrein op zondag 5 maart.

