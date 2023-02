POLL: Gaat de samenwerking tussen Red Bull en Ford een succes zijn?

Lars Leeftink

Zondag 5 februari 2023 06:59

Het hoge woord is er na maanden van speculeren uit: Ford wordt vanaf 2026 de nieuwe F1-partner van Red Bull Racing. Het team gaat als leverancier vanaf dat moment voort als Red Bull Ford.

Het betekent een terugkeer van Ford in de Formule 1, dat al jaren niet meer actief is in de sport maar zich wel in andere raceklassen laat zien. Red Bull Racing was druk op zoek naar een partner voor een nieuw tijdperk in de Formule 1, een tijdperk dat vanaf 2026 gaat beginnen. Dit ondanks dat het team met Red Bull Powertrains bezig is. Porsche werd eerste genoemd, maar deze partij viel af omdat Porsche te veel inspraak had gewild in het team.

Ford

Nu blijkt, nadat er veel partijen langs zijn gekomen in het geruchtencircuit, dat Ford dus een samenwerkingsverband met Red Bull aan zal gaan. De vraag is of de samenwerking vanaf 2026 een succes gaat worden en hoe de verdeling tussen beide partijen gaat zijn. Wie gaat wat doen en hoe gaat de samenwerking precies ingevuld worden. Wordt dit een succes? Laat het weten in de poll of in de comments hieronder!