POLL: heeft Red Bull de juiste keuze gemaakt door de livery ongewijzigd te laten?

Vrijdagmiddag maakte Red Bull Racing de livery voor het seizoen 2023 openbaar. De kleurstelling en het uiterlijk van de auto is ongewijzigd gebleven, iets wat tegen het zere been was van veel fans.

De lancering, die een uur duurde, was voorafgegaan door een teaser van Red Bull waarin een kale livery te zien was. Achteraf gezien bleek dit te gaan om een actie waarbij fans impact kunnen hebben op de livery van het team voor de drie races in de Verenigde Staten die dit seizoen worden verreden. Voor de lancering dacht iedereen echter dat er een verandering op handen was qua livery.

Niets bleek minder waar te zijn. Red Bull liet na drie kwartier de nieuwe auto zien, die op wat kleine details na ongewijzigd was ten opzichte van vorig jaar en eigenlijk ook de jaren daarvoor. Zoals Max Verstappen zei tijdens de onthulling, heeft het team weinig reden om van de kleuren en het uiterlijk zelf af te wijken omdat het een succesformule is geweest en het Red Bull dankzij de kleurstelling op de kaart zet. De fans hadden echter liever een andere livery gezien, zo bleek uit de reacties op het internet na afloop van de onthulling. Hoe denken de bezoekers van GPFans hierover? Laat het weten in de comments en stem op de poll!