Daniel Ricciardo is niet boos over de beslissing van Red Bull om Liam Lawson in de RB7 showauto te zetten voor een trip naar Bathurst dit weekend. De achtvoudig Grand Prix-winnaar droomt ervan om een rondje op de legendarische baan te rijden, maar zag die eer naar zijn teamgenoot Lawson gaan.

De Australiër, die McLaren aan het eind van vorig seizoen verliet, heeft dit jaar de verantwoordelijkheden als derde rijder op zich genomen bij de constructereurskampioen van 2022, Red Bull Racing. In die rol zal hij voornamelijk gebruikt worden om simulatiewerk uit te voeren, maar ook commerciële tripjes zouden in het verschiet liggen. De eerste van het jaar vindt dit weekend plaats op Mount Panorama tijdens de 12 uur van Bathurst.

Vakantiemodus

Ricciardo is de afgelopen jaren openhartig geweest over zijn droom om de berg op te rijden en nu zijn fulltime Formule 1-carrière in een (voorlopig) tussenjaartje zit, leek dit de perfecte gelegenheid. Maar collega Lawson nam de plaats in en op de vraag of hij jaloers was op de Nieuw-Zeelander, benadrukte Ricciardo: "Het is allemaal goed. Ik zit nog een beetje in de vakantiemodus, dus dat lijkt me nu te serieus. Een 110cc crossmotor is alles wat ik nu aankan!"

Ooit

Over de allure van Bathurst vertelde achtvoudig winnaar Ricciardo: "Ik ben er als kind eeuwen geleden geweest in een huurauto, ik ben er nog nooit geweest voor een echt evenement, dus ik zal er ooit eens heen gaan. Ik zou er nog steeds graag een keer boos willen rondrijden, al is het niet in competitieverband, zelfs als iemand me zijn auto een dag geeft om wat rondjes te rijden."

