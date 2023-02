Brian Van Hinthum

Zondag 5 februari 2023 17:00

Het hele gedoe rondom het weren van politieke statements van de coureurs door de FIA heeft de nodige stof doen opwaaien. Dit keer is her Sergio Pérez die in navolging van teamgenoot Max Verstappen zijn zorgen uit.

Vanaf 2023 mogen coureurs niet meer zomaar een politiek statement maken op en rondom het circuit zonder dat men daar met de FIA afspraken over heeft gemaakt. Het gaat hierbij vooral om politieke statements tijdens de podiumceremonie na afloop van de race en tijdens persconferenties/interview, iets waar mannen als Hamilton en Sebastian Vettel over het algemeen vaak mee bezig waren. Wat de mogelijke straf kan zijn mocht een coureur zich hier niet aan houden, wordt voorlopig nog niet duidelijk gemaakt. Naar verwachting gaat dit neerkomen op een boete voor de desbetreffende coureur.

Artikel gaat verder onder video

Jezelf kunnen uiten

Onder meer Lewis Hamilton, doorgaans één van de meest uitgesproken coureurs op de grid, liet al weten dat hij gewoon door wil gaan met de statements en liet zijn ongenoegen blijken. Max Verstappen liet zich eerder al kritisch uit op de acties van de FIA en zijn teamgenoot sluit zich daar nu bij aan. "We willen onszelf zijn en we willen onszelf op elke mogelijke manier uiten zoals wij dat wensen te doen", vertelt Pérez tegenover de BBC.

Niet correct

De Mexicaan vervolgt: "We hebben allemaal een verschillend beeld en verschillende geloven qua religie. Ik snap het politieke gedeelte, maar we moeten ons allemaal kunnen uiten op de manier zoals wij willen. Ik denk dat het in deze sport belangrijk is om jezelf te kunnen uiten. Ik denk dat jongere coureurs er last van gaan ondervinden in wat zij kunnen zeggen en wat zij niet kunnen zeggen. Dat is in mijn ogen niet correct. Maar daar moeten we over praten."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)