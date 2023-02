Vincent Bruins

Zondag 5 februari 2023 17:48

De Nederlandse coureur Laurens van Hoepen heeft vandaag de Grand Prix van Nieuw-Zeeland op zijn naam geschreven. Op Hampton Downs Motorsport Park won hij de race die deel uitmaakt van het Formula Regional Oceania Championship dat we vroeger kenden als de Toyota Racing Series.

Legendarische coureurs als Jack Brabham, Nick Cassidy, Shane van Gisbergen, Graham Hill, Keke Rosberg, Bruce McLaren, Stirling Moss, Lando Norris, Jackie Stewart, John Surtees en ook Richard Verschoor gingen hem voor en nu behoort Laurens van Hoepen ook in het rijtje van winnaars van de Grand Prix van Nieuw-Zeeland. De 17-jarige Wassenaarder kwam uit voor het team van M2 Competition en is een protegé van Nyck de Vries. De New Zealand GP is naast de race op de straten van Macau de enige nationale Grand Prix die niet op de kalender van de Formule 1 staat.

Van Hoepen verslaat Foster

Van Hoepen had zich als beste gekwalificeerd en mocht de race in Waikato vanaf pole positie aanvangen. Indy Pro 2000-kampioen Louis Foster was hem echter te snel af bij de start en pakte de eerste plek. De twee jongelingen gingen meermaals zij-aan-zij in de openingsronde en Van Hoepen ging weer terug aan de leiding. Hij wist een gat te slaan van iets meer dan een seconde. In de slotfase werd het nog weer even spannend, toen Foster Van Hoepen onder druk wist te zetten, maar de laatstgenoemde zag als eerste de zwart-witgeblokte vlag met een voorsprong van acht tienden van een seconde. Callum Hedge maakte het podium af na een gevecht met Chris van der Drift en Kaleb Ngatoa. Formula Regional Oceania-kampioenschapsleider Charlie Wurz, zoon van voormalig Formule 1-coureur en huidige voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association Alexander Wurz, werd als zevende geklasseerd achter Liam Sceats.

Zware race

"Ik ben echt heel bij. Het was echt een zware race," vertelde Van Hoepen. "Vooral de laatste vijf ronden, alsof ik het stuur bijna niet meer vast kon houden. We hebben het echter heel goed gedaan en ik ben superblij met de overwinning. Ik had niet het gevoel dat mijn banden hard achteruit gingen, ik slaagde er gewoon in om ze te managen. Ik gleed niet veel over de baan. Ik had wel een paar keer wat wielspin, maar daarna zorgde ik ervoor dat ik niet op de vuile lijn waar weinig grip was, terechtkwam. Ik had de banden prima onder controle, volgens mij." De M2 Competition-coureur dacht tijdens de race na over een strategie om voorbij Foster te komen: "Eerlijk gezegd, voordat ik in zijn slipstream zat, wist ik nog niet wat ik zou doen. Ik was aan het twijfelen of ik er meteen voor moest gaan of dat ik zou moeten wachten. Maar het was uiteindelijk mooi om er gewoon aan de binnenkant naast te duiken."

