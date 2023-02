Brian Van Hinthum

Zondag 5 februari 2023 14:26

Daniel Ricciardo is in 2023 actief als reservecoureur bij het team van Red Bull Racing en het wordt de vraag of de Australiër ooit nog wel terug zal keren als volwaardig coureur binnen een team. De voormalig McLaren-coureur denkt dat zijn thuisrace in Australië hem een hoop kan gaan vertellen over zijn toekomst.

De goedlachse coureur moest na zijn noodgedwongen vertrek bij McLaren op zoek naar een nieuwe uitdaging, al had hij geen trek in een stoeltje bij één van de mindere teams op de grid. Zo had bijvoorbeeld Haas concrete interesse, maar Ricciardo zag af en bedankte. Uiteindelijk leek de weg naar de uitgang ingezet, maar het was uitgerekend oude liefde Red Bull die de verloren zoon weer binnenboord heeft gehaald.

Keert hij nog ooit terug?

En zo is hij dus weer terug bij de Oostenrijkse renstal, waar hij verschillende test- en marketingactiviteiten gaat uitvoeren. De goedlachse coureur krijgt de vraag of hij nog eens terug zal keren als coureur op de grid en of de eerste Grand Prix in Bahrein daar een rol in kan gaan spelen begin maart. "Ik kijk de eerste race waarschijnlijk op televisie. Dat warmt misschien al wat gevoelens op. Melbourne wordt de eerste race waarbij ik aanwezig ben", vertelt hij tegenover Motorsport.com.

Melbourne

De Australiër denkt dat hij met name op het circuit dat hij natuurlijk zo'n warm hart toedraagt goed kan merken of het allemaal nog begint te kriebelen. "Daar rondlopen, de sfeer, het geluid, de geur en alles zullen waarschijnlijk doen wat ze doen: of dat me dusdanig opwindt dat ik terug wil komen of dat ik het wel prima vind om voor iets langere tijd toeschouwer te zijn. We zullen zien, maar ik denk dat Melbourne me veel gaat vertellen", besluit hij,

