Het was de droom van George Russell om wereldkampioen in de Formule 1 te worden en niet om beroemd te zijn. De Brit merkt echter dat sinds hij uitkomt voor het team van Mercedes, de camera's veel meer op hem zijn gericht vergeleken met hoe het was bij Williams.

In de half-natte Grand Prix van Singapore vorig jaar moest Russell vanuit de pitstraat de race aanvangen. In zijn gevecht naar voren kwam hij op een gegeven moment de Haas van Mick Schumacher tegen. "Schumacher is aan het verdedigen alsof zijn leven afhangt van deze race," zei de Mercedes-coureur nog over de boardradio en daar kwam veel kritiek op. Russell raakte vervolgens de Haas en liep een lekke band op.

Onder de loep

"Dit zijn dingen die deel uitmaken van de ervaring van hoe het is om vooraan mee te doen," vertelde de teamgenoot van Lewis Hamilton over die kritiek. "Alles wordt onder de loep genomen en zo'n opmerking zou vroeger niet worden opgepikt. Ik denk dat het echter uit twee delen bestaat: ten eerste verdedig je waarom je een actie hebt gedaan. Het tweede is dat je gewoon frustraties kwijt moet. En dan vergeet je soms dat de hele wereld mee kan luisteren. Mijn opmerking over Mick was meer frustratie van mijn kant. Je reist naar de andere kant van de wereld, je steekt er ontzettend veel energie in en vervolgens vecht je om plekken buiten de punten. Ik was gefrustreerd en van streek."

Privacy

"Je hebt geen privacy. Ik heb ervoor gekozen om coureur te worden, omdat het mijn droom is om wereldkampioen in de Formule 1 te worden," legde de 24-jarige verder uit. "Mijn droom is niet om beroemd te zijn en om dag in dag uit voor de camera's te staan. Het is mijn werk en mijn droom om te racen en te winnen. Sommige van die opmerkingen komen voort uit het feit dat ik dat wil bereiken en dan vergeet je dat er miljoenen en miljoenen mensen thuis zitten te kijken en dan wordt elk woord opgeschreven en onder de loep genomen. Ik heb waarschijnlijk al eerder veel van dit soort opmerkingen gemaakt via de boardradio, maar toen kon het niemand nog iets schelen."

