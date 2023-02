Remy Ramjiawan

Mercedes-teambaas Toto Wolff betreurt het vertrek van James Vowles naar Williams, maar moet erkennen dat er ook wel voordelen zitten aan de nieuwe constructie. Vowles krijgt de taak bij Williams om Jost Capito op te volgen als teambaas en de weg omhoog in te gaan zetten.

Bij het team van Mercedes was Vowles één van de sleutelfiguren op het strategisch gebied, totdat hij de overstap maakte naar teammanager naast Wolff. In die rol was de Brit de rechterhand van de teambaas van Mercedes. Toch was er uiteindelijk een glazen plafond voor Vowles bij Mercedes. Want de enige stap omhoog zou zijn om de nieuwe teambaas te worden van de renstal, maar dan zou Wolff plaats moeten gaan maken. Uiteindelijk kan de 43-jarige Brit op eigen benen gaan staan bij Williams en daar kleven volgens Wolff enkele voordelen aan, zo vertelt hij in gesprek met Motorsportweek.

Voordelen voor beide partijen

Wolff was in het verleden zelf ook actief bij Williams en heeft nog altijd een speciale band met het team. "Naar Williams gaan, een team dat mij persoonlijk na aan het hart ligt en dat ik altijd zal koesteren, is natuurlijk geweldig en een ambitieuze partner bij Williams hebben, iemand die zeer logisch en rationeel is en tegelijkertijd zeer ervaren in de Formule 1, is een algemeen voordeel voor zowel Williams als Mercedes", zo opent de Oostenrijker.

Overstap onvermijdelijk

De teambaas doet daarnaast een boekje open over de laatste maanden van Vowles bij Mercedes. "En sinds juli is James van de pitmuur afgegaan en bemoeit hij zich niet meer actief met de [strategische] besluitvorming tijdens raceweekenden. Hij was vanaf die periode mijn rechterhand en overzag de situatie, zoals ik dat jarenlang heb gedaan. Daarom is deze volgende stap iets wat James verdient", zo legt Wolff uit. Om Vowles bij Mercedes een stap omhoog te laten doen, had Wolff zelf plaats moeten maken. "Binnen onze organisatie, als hij hogerop wilde komen, dan zou ik opzij moeten gaan en ik voel dat er nog iets in mij zit dat ik kan toevoegen of bijdragen", aldus de Oostenrijker.

