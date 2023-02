Brian Van Hinthum

Zondag 5 februari 2023 12:34

Max Verstappen kwam in januari in het nieuws toen de Nederlander tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans in duidelijke taal liet doorschemeren wat hij vond van het matig verlopen evenement. Volgens Peter Windsor is het als tweevoudig wereldkampioen zaak om een stuk rustiger en fatsoenlijker te zijn in de toekomst voor de Nederlander.

De virtuele 24 uur van Le Mans verloop in januari absoluut niet volgens plan. Het online race-evenement, waar ook Verstappen actief was, grossierde in de incidenten en verbroken verbindingen en dat resulteerde uiteindelijk in een foeterende Verstappen. "Dit is een grap, je kunt dit niet eens een evenement noemen. Dit is een clown show. Ik maak meer kans om te winnen als ik in Las Vegas naar het casino ga. Het is gewoon jammer voor iedereen in het team, want we wilden het allemaal goed doen en dan krijg je dit", zei de Formule 1-kampioen onder meer vlak nadat hij voor de laatste keer uit de servers gekickt werd.

Voorbeeld geven

Het spel rFactor 2 maakte later nog excuses richting de deelnemers en daarmee lijkt in ieder geval de kous af. Windsor is echter van mening dat Verstappen zich niet zo moet laten kennen in het openbaar. "Het is een beetje humeurig dat gedrag. Hij was over de rooie door wat simracen wat hij aan het doen was. Volgens mij een Le Mans race. Hij had echter al ingepakt voor het einde van de race. Dit is een tweevoudig wereldkampioen. Hij moet een voorbeeld geven aan de jongere generatie en zijn eigen generatie, maar raakt dan geïrriteerd door de falende technologie. Alsof zoiets niet kan gebeuren", zegt hij op zijn Twitch-kanaal.

Rustig blijven

Volgens de analist is het dus zaak dat Verstappen anders omgaat met dergelijke situaties. "Ik bedoel, kom op. Ik ben fan van Max, maar iemand moet hem zeggen: 'Max, Max, Max, blijf rustig. Blijf wie je bent. Wordt geen humeurige zeur. Dat is gewoon belachelijk.' Een wereldkampioen moet een beetje fatsoen en waardigheid tonen. Hij moet laten zien dat hij niet boos of gefrustreerd wordt door dingen die anders gaan zoals hij in zijn wereld in gedachten heeft. Geïrriteerd raken door simgames die fout gaan is gewoon humeurig. Ik heb dat woord nu drie keer gebruikt en heb er geen spijt van", besluit hij.

