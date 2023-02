Brian Van Hinthum

Max Verstappen gaat over een kleine maand beginnen aan de jacht op zijn derde wereldtitel en de Nederlander is natuurlijk niet de enige die hoopt op glorie in de Formule 1. De regerend wereldkampioen geeft aan wie volgens hem capabel zijn om in 2023 mee te doen om de grote prijzen.

Op vrijdag was het de beurt aan het team van Red Bull Racing om de kleuren voor 2023 aan de wereld te tonen en de weken erna volgen de andere acht teams op de voet, waarna we op het einde van de maand gaan testen op het circuit in Bahrein. Daar wordt dan één week later alweer de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen gereden. Het betekent dat we dus over alweer een maand starten met het nieuwe seizoen.

Dominant

In dat nieuwe seizoen hoopt Verstappen in ieder geval te gaan voor zijn derde wereldtitel op een rij. De Nederlander kwam in 2022 nog stroef uit de startblokken met twee uitvalbeurten in de eerste drie races, maar daarna nam hij de leiding in de koningsklasse over en wist hij dominant richting de wereldtitel te rijden. Tijdens de Grand Prix van Japan was het al raak voor Verstappen en zijn RB18, waarmee hij de droom van Charles Leclerc bijvoorbeeld aan diggelen reed.

Gegadigden

Dit jaar denkt Verstappen dat er meerdere coureurs capabel zijn om mee te doen voor de titel. "Hij is één van de grootste coureurs ooit in onze sport. Als hij de auto heeft, kan hij zeker voor de titel vechten", zegt hij allereerst over Lewis Hamilton tegenover Sky Sports. "Maar dat geldt ook zeker voor George [Russell]. Dat geldt ook voor Charles [Leclerc]. Hetzelfde geldt voor Lando [Norris]. Als je hen de auto geeft waarmee je een kampioenschap kan winnen, dan kunnen zij het. Het gaat er dan ook wel om dat je om kan gaan met de druk en geen fouten maakt. Dat is een anders soort druk. Ik weet echter zeker dat zij daarmee om kunnen gaan."

