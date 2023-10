Marko: 'Pérez is toe aan een ander team', Jordan ziet meer dan tien titels voor Verstappen | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Woensdag 11 oktober 2023 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is een aantal dagen na de Grand Prix van Qatar en eigenlijk wordt er sinds die race in het Midden-Oosten vooral over één coureur veel nagepraat: Sergio Pérez. De Mexicaan kwam niet verder dan één teleurstellend puntje en de druk op hem groeit. Helmut Marko en Michael Bleekemolen heb het één en ander te zeggen over de coureur uit Guadalajara. Eddie Jordan had ondertussen een bijzondere claim over Max Verstappen paraat: de Nederlander zou namelijk meer dan tien wereldtitels gaan pakken.

Artikel gaat verder onder video

Marko wijst naar crisissfeer in kamp Pérez: "Hij is zich daarvan bewust"

Red Bull-adviseur Helmut Marko sluit zich in gesprek bij OE24 aan bij voormalig Formule 1-coureur Gerhard Berger en stelt dat Sergio Pérez misschien wel toe is aan een nieuwe omgeving en daarmee doelend op een ander team. Hoewel de tachtigjarige Oostenrijker nog wel van plan is om 'Checo' aan de praat te krijgen, erkent hij ook dat er momenteel een crisissfeer in het kamp van de Mexicaan hangt. Meer lezen? Klik hier!

Dit is waarom het pitstop-record van McLaren onder de 2 seconden niet illegaal is

McLaren heeft een nieuw record in handen: de snelste pitstop in de Formule 1 allertijden. Dankzij het wisselen van de banden van Lando Norris in 1,80 seconden tijdens de Grand Prix van Qatar, stoten ze daarmee Red Bull Racing van de troon. Maar mag een pitstop die minder lang duurt dan 2 seconden, eigenlijk wel? Meer lezen? Klik hier!

Mercedes over touché tussen Russell en Hamilton: "We willen geen puppy's, maar leeuwen"

Volgens de communicatiemanager van Mercedes, Bradley Lord, was de botsing tussen Lewis Hamilton en George Russell in Qatar onoverkomelijk. De Brit legt bij PlanetF1 uit dat de plooien tussen de twee coureurs inmiddels zijn gladgestreken en dat Mercedes gebaat is bij twee rijders die vechten als leeuwen, in plaats van puppy's. "Er moet een beetje spanning zijn, want het zijn concurrenten en we willen geen puppy's in de auto, we willen leeuwen en dat is wat we hebben." Meer lezen? Klik hier!

Jordan waarschuwt Hamilton: 'Let op, Verstappen gaat meer dan tien wereldtitels pakken'

Max Verstappen heeft het afgelopen weekend in Qatar zijn derde wereldtitel weten te bemachtigen en steeds vaker wordt de Nederlander vergeleken met de grotere coureurs der aarde. Eddie Jordan trekt het vergelijk tussen Lewis Hamilton en de Limburger en komt met een aantal opmerkelijke conclusies. "Let op mensen, zevenvoudig wereldkampioen Hamilton en zevenvoudig wereldkampioen Schumacher, deze jongen gaat er meer dan tien pakken, geen twijfel." Meer lezen? Klik hier!

Marko ziet maar één mogelijk alternatief voor Pérez: "Anders had hij een probleem"

Sergio Pérez ligt na zijn middelmatige prestaties van de afgelopen maanden hevig onder vuur bij het team van Red Bull Racing en recente uitspraken van Helmut Marko over 'crisis' binnen het kamp van de Mexicaan helpen niet bepaald mee. De Oostenrijker geeft nu echter ook toe dat hij maar één volwaardig alternatief rond ziet lopen om hem te vervangen. Meer lezen? Klik hier!

Bleekemolen over 'onbegrijpelijke' vormdip Pérez: "Niet normaal wat daar gaande is"

Het seizoen van Sergio Pérez lijkt met de race minder te worden en de kritiek op de Mexicaanse coureur blijft alsmaar groeien. Inmiddels is het zelfs de vraag of zijn stoeltje veilig is voor 2024. Michael Bleekemolen vindt het onbegrijpelijk wat er gebeurd is bij Pérez en ziet in vader Antonio Pérez een medeschuldige aan de malaise. Meer lezen? Klik hier!