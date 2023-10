Brian Van Hinthum

Woensdag 11 oktober 2023 20:45

Het seizoen van Sergio Pérez lijkt met de race minder te worden en de kritiek op de Mexicaanse coureur blijft alsmaar groeien. Inmiddels is het zelfs de vraag of zijn stoeltje veilig is voor 2024. Michael Bleekemolen vindt het onbegrijpelijk wat er gebeurd is bij Pérez en ziet in vader Antonio Pérez een medeschuldige aan de malaise.

Pérez weet de afgelopen races geen reclame voor zichzelf te maken bij het team van Red Bull Racing. In Singapore en Japan raakte hij betrokken bij crashes, terwijl hij tijdens het raceweekend in Qatar door verschillende omstandigheden niet verder kwam dan één schamel puntje. Met name de vrijdagkwalificatie was een domper, waar hij niet verder wist te komen dan een teleurstellende P13, met teamgenoot Max Verstappen stevig op de pole position. Op zondag kwam hij vanuit de pitstraat na een lading track limits-straffen niet verder dan P10. De kritiek stijgt en ook het stoeltje van Pérez voor 2024 ligt steeds meer onder vuur.

Onbegrijpelijk zakken van niveau

GPFans sprak met Bleekemolen over het flink gekelderde niveau van de man die in de eerste vier races van het seizoen nog twee Grands Prix op zijn naam schreef. "Het is onbegrijpelijk. Ik heb hem al een briefje gestuurd dat hij bij ons op de racecursus kan komen", grapt Bleekemolen. "Het is niet normaal wat daar gaande is. Mijn zoon Jeroen heeft voor Monaco gezegd dat die man het niet tot het einde van het jaar redt bij Red Bull. Het is onbegrijpelijk. Ik kan me best voorstellen dat wanneer je een probleem hebt en je bijvoorbeeld in een scheiding ligt of er iemand overleden is... Maar dat is bij een autocoureur vaak niet merkbaar in de prestaties. Hij is gewoon een heel eind naar beneden gegaan, raar."

Papa Pérez medeschuldig?

De 74-jarige coureur zoekt naar antwoorden voor de bijna onverklaarbare vormdip van de Mexicaan. Hij komt daarbij met een mogelijke verklaring: de betrokkenheid van Papa Pérez: "Onbegrijpelijk. Ik heb toevallig heel even de eer gehad om met hem te mogen spreken in Monaco en dan zie je wel dat er een vader bij zit, die nogal dominant op dingen reageert en bezig is. Mijn ervaring uit de autosport is dat vaders vaak een verstorende factor hebben. Misschien is dat niet zo, maar die zat zich toch in dat gesprek van twee á drie minuten te bemoeien. Dan is het wel apart natuurlijk, dat dat gaande is. Dat die vader zo dominant klaar zit in de antwoorden", verklaart Bleekemolen.

Inmiddels hebben Christian Horner en Helmut Marko zich weer laten horen na de race in Qatar en de geruchtenstroom is weer op gang voor 2024. We vroegen Bleekemolen of hij Pérez uit het team zou gooien. "Ik denk dat ik dat zou doen. Hij heeft aardig wat kansen gehad. Hij heeft nog een aantal Grands Prix. Ik hoop dat hij het einde van het jaar weet te halen. Aan de andere kant: wie trek je dan uit de la? Er is niet zoveel keuze. Als je ineens weer een Formule 2-rijder ergens oppikt ofzo. Nu aan het einde is dat een beetje moeilijk. Ik denk wel dat hij volgend jaar in een andere hoedanigheid - wel of niet - op het circuit aanwezig is." De mogelijke opties worden besproken. "Ricciardo weet ik niet. Lawson zou kunnen. Maar ik las ook dat ze lonken naar de McLaren-rijders. Die contracten zeggen natuurlijk niks. Die zijn er om te verbreken. Dan moet er een boete betaald worden. Wie weet. Ik denk natuurlijk wel dat McLaren op dit moment niet graag één van die twee piloten kwijtraakt."

