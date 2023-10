Brian Van Hinthum

Woensdag 11 oktober 2023 17:44

Sergio Pérez ligt na zijn middelmatige prestaties van de afgelopen maanden hevig onder vuur bij het team van Red Bull Racing en recente uitspraken van Helmut Marko over 'crisis' binnen het kamp van de Mexicaan helpen niet bepaald mee. De Oostenrijker geeft nu echter ook toe dat hij maar één volwaardig alternatief rond ziet lopen om hem te vervangen.

Na races met een behoorlijk aantal crashes in Singapore en Japan, lijkt het vertrouwen bij Pérez op dit moment op een dieptepunt te zitten. Ook in Qatar kwam hij weer nauwelijks uit de verf. In de kwalificatie van vrijdag zakte hij opnieuw door het ijs met slechts een 13e plek als resultaat, waarna zijn sprintrace op zaterdag vroegtijdig tot een einde kwam na een sandwich met Nico Hülkenberg en Esteban Ocon. Op zondag startte hij vanaf de pitstraat, maar reeg hij de tijdstraffen wegens track limits aan elkaar en kwam hij niet verder dan het laatst beschikbare puntje: P10.

Artikel gaat verder onder video

Pérez veelbesproken

Het zorgt andermaal voor een storm aan kritiek op de teamgenoot van Max Verstappen en Christian Horner en Marko spraken zich de afgelopen dagen meermaals uit over hun coureur. Horner gaf te kennen dat het tijd is om in gesprek te gaan met Pérez richting het restant van het seizoen. Dit om hem weer op de rails te krijgen en vertrouwen te bieden. Marko is - zoals we hem kennen - een stuk minder genuanceerd: "Vanuit dat oogpunt is de verklaring van Berger juist: hij [Pérez] heeft een ander klimaat en een ander team nodig. Nu zullen we zien hoe de komende twee races verlopen. Maar het team en hijzelf zijn zich ervan bewust dat hij in een crisis verkeert", liet hij optekenen.

Eén alternatief

Met die uitspraak reageerde Marko op uitspraken van Gerhard Berger, die stelde dat Pérez een team nodig heeft om weer te kunnen groeien. Mochten Red Bull met Horner en Marko beslissen om Pérez uit de wagen te halen voor 2024, is de Oostenrijkse adviseur zich bewust van de beperkte rijdersmarkt en mogelijke vervangers. Eigenlijk ziet de 80-jarige Marko maar één volwaardig alternatief rondlopen die aan kan sluiten bij het niveau van Verstappen: "Ik val in herhaling, want Pérez heeft een contract en dat willen we respecteren. We doen er alles aan om hem weer aan de praat te krijgen. We hebben ook simpelweg geen alternatieven. Anders had hij een probleem", begint Marko bij Sport1. "Op dit moment zie ik maar één persoon die in de buurt kan komen bij Max: Fernando Alonso."