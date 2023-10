Vincent Bruins

Woensdag 11 oktober 2023 11:46 - Laatste update: 11:54

McLaren heeft een nieuw record in handen: de snelste pitstop in de Formule 1 allertijden. Dankzij het wisselen van de banden van Lando Norris in 1,80 seconden tijdens de Grand Prix van Qatar, stoten ze daarmee Red Bull Racing van de troon. Maar mag een pitstop die minder lang duurt dan 2 seconden, eigenlijk wel?

Teams hebben in de afgelopen jaren allerlei maatregelen genomen om pitstops niet alleen ontzettend snel, maar ook veiliger te laten verlopen. De man met de lollypop is verdwenen en een stoplicht is daar als het ware voor in de plaats gekomen. Wanneer iemand van de pitcrew de band heeft verwisseld, drukt deze op een knop op de wheelgun, waardoor er een groen lampje aangaat. Is dat op alle vier de wheelguns het geval, dan pas gaat het groene licht voor de coureur aan en dan weet hij dat hij veilig kan wegrijden.

Artikel gaat verder onder video

Klachten van Mercedes

Omdat niet elk team hetzelfde systeem gebruikte, introduceerde de FIA in juni 2021 de zogeheten 'Technical Directive 22A', oftewel een kleine aanpassing aan het reglement. De ongelijkheid tussen teams kwam overigens aan het licht na klachten van Mercedes die zagen dat titelrivalen Red Bull erg sterk waren tijdens de pitstops. In TD022A stond dat er 0,15 seconden vertraging moest zitten tussen het moment dat de sensor detecteerde dat het wiel vastzat, en het moment waarop de software reageerde. Daarnaast moest er 0,20 seconden vertraging zitten tussen het indrukken van de knop op de wheelgun en het moment waarop het licht op groen ging. Een maand later werd dit teruggedraaid en ging de voorkeur uit naar andere, nieuwe reglementen.

OOK INTERESSANT: McLaren stoot Red Bull van troon met record snelste pitstop ooit

Nieuwe TD022

De regels van TD022A werden anders omschreven om de teams toch iets meer vrijheid te geven tijdens de pitstops. De precieze vertragingen werden door de FIA geschrapt. Met TD022B werd het zo dat leden van de pitcrew pas op de knop op de wheelgun mochten drukken als ze zeker wisten dat het wiel daadwerkelijk vastzat. Daarnaast mag de Formule 1-auto pas wegrijden uit de pitbox, wanneer de monteurs niet meer te dichtbij staan. Het kwam vroeger wel eens voor dat een coureur wegreed met een wheelgun, terwijl iemand van de pitcrew deze nog vasthield. Ook moeten de teams data delen met de FIA om te laten zien dat ze zich aan de regels houden. Onder de oude én nieuwe regels van TD022 waren pitstops onder de 2 seconden dus nooit verboden, zoals wel vaak werd gedacht. Het werd slechts lastiger gemaakt. En dat maakt het record van McLaren des te knapper.