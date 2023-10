Vincent Bruins

9 oktober 2023

McLaren verbrak een bijzonder record tijdens de Grand Prix van Qatar afgelopen zondag. Het maakte namelijk de snelste pitstop in de geschiedenis van de Formule 1.

Red Bull Racing is normaal gesproken het snelste team tijdens de pitstops. De energiedrankfabrikant had dan ook het record al sinds de Grand Prix van Brazilië in 2019 in handen, toen ze de banden van Max Verstappen wisselden in slechts 1,82 seconden. Vóór dit weekend was ook de een na snelste pitstop ooit eentje van Verstappen: 1,86 seconden in Rusland in 2020. Red Bull wist ook de banden van Alexander Albon in 1,86 seconden te wisselen in Portugal datzelfde jaar. Verstappen vonden we weer op plaats vier met 1,88 seconden in Duitsland in 2019. Voordat McLaren het record verbrak, was de snelste pitstop dit seizoen die van Sergio Pérez in Hongarije met 1,90 seconden en stond daarmee in de top vijf van snelste pitstops ooit.

McLaren verbreekt record

Red Bull Racing bezat dus alle plekjes in de top vijf van snelste pitstops ooit, maar McLaren heeft het Oostenrijkse team nu van de troon weten te stoten. De renstal met de papayakleurige bolides wisselde de banden van Lando Norris tijdens de Qatar Grand Prix op het Lusail International Circuit in maar liefst 1,80 seconden. Red Bull had voor haar doen een matig dagje in de pitstraat met 2,24 seconden voor Pérez en 2,43 seconden voor Verstappen. De allerlaatste stop van de Nederlander gebeurde zelfs in meer dan vier seconden.