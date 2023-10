Brian Van Hinthum

Zondag 8 oktober 2023 20:44

De Grand Prix van Qatar werd zondag een prooi voor de ontketende Max Verstappen, maar het team van McLaren maakte opnieuw indruk. Oscar Piastri werd tweede en Lando Norris maakte het podium compleet. De Brit reageert na afloop op zijn resultaat in Lusail.

Zondagavond stond er in Qatar opnieuw geen maat op kersvers wereldkampioen Verstappen en dus was het vooral spannend wie er met de Nederlander mee zouden mogen naar het podium. Het bleek weer McLaren te zijn dat de zaakjes het beste op orde had in het Midden-Oosten. De Britse renstal was opnieuw ijzersterk en Piastri en Norris mochten dus Verstappen mee vergezellen richting het podium van het Lusail International Circuit.

Artikel gaat verder onder video

Vermoeid

Na afloop van de loodzware Grand Prix reageert de Brit op zijn race. "Het was een goede race van start tot finish. We hadden een goede start en geweldige pace. Ik ben blij. Het was wel behoorlijk stressvol. Het was heet en zweterig. Ik ben wel een beetje moe", verzucht hij na de slopende race. "Het is een geweldige prestatie van het team. Ze hebben trouwens ook een 1,8 seconden-pitstop weten te doen", complimenteert hij vervolgens.

Drie pitstops

De Grand Prix van Qatar werd door veiligheidsproblemen met de banden verplicht met een minimum van drie pitstops gereden en Norris was daar best over te spreken. "Door de drie pitstops kon je veel beter pushen. De laatste stint kon je volledig gaan. Het was één van de moeilijkste races die ik heb gereden. Mijn felicitaties aan Oscar, hij heeft geen fouten gemaakt." David Coulthard attendeert hem ten slotte op de ogenschijnlijke zwaar vermoeide Piastri en Max Verstappen, die op de grond aan het bijkomen waren. "Ze zullen het nodig hebben, denk ik", besluit Norris lachend.