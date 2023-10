Brian Van Hinthum

Max Verstappen heeft het afgelopen weekend in Qatar zijn derde wereldtitel weten te bemachtigen en steeds vaker wordt de Nederlander vergeleken met de grotere coureurs der aarde. Eddie Jordan trekt het vergelijk tussen Lewis Hamilton en de Limburger en komt met een aantal opmerkelijke conclusies.

De ongekende carrière van Verstappen in de Formule 1 kreeg zaterdagavond in Qatar er een nieuw hoofdstuk bij geschreven. De 26-jarige coureur bekroonde zijn fantastische seizoen in de koningsklasse met zijn derde wereldtitel op een rij. Nadat Sergio Pérez zijn sprintrace vroegtijdig zag eindigen en Verstappen zelf als tweede over de streep kwam, kon de champagne van de kurk in Milton Keynes en was het derde kampioenschap voor de man uit Hasselt een feit. Daarmee lijkt het einde voorlopig nog niet in zicht.

Vooroordeel

Er wordt met de ongekende cijfers natuurlijk al snel gekeken naar de zeven wereldtitels van Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Ook Jordan gaat bij talkSPORT in op die vergelijking: "Ik ben wel wat bevooroordeeld richting de oudere gasten. Ik denk dat Max het een stuk gemakkelijker heeft gehad om het te halen. Zijn moeder was een briljant coureur en zijn vader Jos reed voor jaren geleden in dienst van mij. Ik weet hoe de familie is opgegroeid, waar het voor Lewis nooit makkelijk is geweest. We weten van het probleem met zijn kleur en er waren meer problemen. Zijn vader had drie baantjes om hem door te laten breken."

Meer dan tien titels

Jordan vervolgt: "Zijn pad en zijn tocht waren zwaarder. Daarom ben ik wat bevooroordeeld richting Lewis. Ik denk dat tegenslagen een belangrijke rol spelen in je vertrouwen en de wil om te winnen als dat door de juiste mensen opgepakt wordt. Maar het is minimaal. Het gat tussen die twee is klein", stelt de voormalig teambaas. Ondanks zijn vooroordeel, geeft hij toch de voorkeur aan Verstappen. "Na wat we dit jaar hebben gezien, kom Max net voor Lewis uit. Heel veel mensen hadden verwacht dat dat nooit zou gaan gebeuren. Let op mensen, zevenvoudig wereldkampioen Hamilton en zevenvoudig wereldkampioen Schumacher, deze jongen gaat er meer dan tien pakken, geen twijfel."