Volgens de communicatiemanager van Mercedes, Bradley Lord, was de botsing tussen Lewis Hamilton en George Russell in Qatar onoverkomelijk. De Brit legt bij PlanetF1 uit dat de plooien tussen de twee coureurs inmiddels zijn gladgestreken en dat Mercedes gebaat is bij twee rijders die vechten als leeuwen, in plaats van puppy's.

Tijdens de openingsronde in Qatar kwamen Hamilton en Russell elkaar tegen. De zevenvoudig kampioen startte de wedstrijd op de rode band en had duidelijk meer grip dan zijn teamgenoot, maar ook dan polesitter Max Verstappen. De 38-jarige coureur koos ervoor om beide heren aan de buitenkant van de eerst bocht in te halen, maar sneed daarmee zijn teamgenoot af. Het gevolg was een ritje door de grindbak en Hamilton was na een paar honderd meter de eerste uitvaller van de wedstrijd. Russell kon zijn weg vervolgen en kwam uiteindelijk als vierde over de streep.

Slechtste scenario voor team

Twee teamgenoten die elkaar raken, dat is de angst van elke teambaas. "Het is duidelijk dat ronde één, twee auto's die elkaar raken, één in het grind en één in de pitbox, zo'n beetje het slechtste scenario is dat een raceteam kan meemaken. Ten eerste hoop je dat de auto's nooit contact met elkaar maken. Lewis zat aan de buitenkant van bocht 1 en stuurde naar binnen, George kon nergens heen en ze maakten contact. Ik denk niet dat het echt aan mij is om hier te staan en schuldigen aan te wijzen of erover te praten in de nabespreking", zo legt Bradley uit. Hamilton bood zijn excuses achteraf aan, terwijl hij er in het heetst van de strijd nog stellig van overtuigd was dat 'hij door zijn teamgenoot was uitgeschakeld'.

Spanning hoort erbij

Het duo beschikt met Russell en Hamilton over twee competitieve mannen en dat realiseert Bradley zich dan ook. "Er moet een beetje spanning zijn, want het zijn concurrenten en we willen geen puppy's in de auto, we willen leeuwen en dat is wat we hebben. Dus natuurlijk is er spanning en de echte uitdaging is hoe bouw je een gezonde en vertrouwensvolle relatie op? En hoe werk je samen als een team om de doelstellingen van het team te bereiken? En dat kunnen ze allebei heel goed", zo heeft Bradley vertrouwen in een goede afloop. "Ze zullen erover praten, het achter zich laten en dan komen we als team nog sterker terug in Austin."