Hoewel de FIA heeft toegegeven dat de uitputtingsslag in Qatar 'zorgwekkende' beelden heeft opgeleverd, is voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle van mening dat dit soort omstandigheden juist bijdraagt aan de heldenstatus van Formule 1-coureurs.

Het Formule 1-spektakel was afgelopen weekend op het Losail international Circuit terug te vinden. Onder extreem warme omstandigheden moesten de coureurs hun race aanvangen op zondag. Pirelli kon de veiligheid van de banden niet garanderen en in samenspraak met de FIA is ervoor gezorgd dat er een maximale aantal ronden op de banden mocht worden gereden. Dat zorgde er vervolgens voor dat de coureurs niet aan het managen van de banden hoefden te denken en dus de hele race voluit gingen, in de sauna die Qatar heette.

FIA start onderzoek

Esteban Ocon gaf na de race aan dat hij had overgegeven tijdens de Grand Prix en Logan Sargeant kon het niet volhouden en viel vroegtijdig uit. De vermoeidheid was ook bij podiumkandidaat Oscar Piastri te bespeuren, die er in de cooldown room even bij ging liggen. Ook drievoudig kampioen Max Verstappen had het zwaar. De internationale autosportfederatie gaat de omstandigheden analyseren om een herhaling hiervan in de toekomst te voorkomen.

Helden en atleten

Volgens Brundle is dat niet nodig en zijn dit juist de races waarin de helden zich kunnen onderscheiden. "Het zijn races als Qatar en zeer regenachtige dagen die F1-coureurs de helden en atleten maken die ze zijn. Ik geloof absoluut niet in de zwakke opvatting dat we ze dit soort uitdagingen niet moeten laten doorstaan. Kijk maar naar [Ayrton] Senna in Brazilië, [Jackie] Stewart op de regenachtige Nürburgring, [Niki] Lauda na de crash, enz", zo vindt Brundle.