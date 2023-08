Horner geeft toe dat 'onbreekbaar' record realistisch wordt, Palou breekt met McLaren | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Zaterdag 12 augustus 2023 21:48

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zomerstop is nog in volle gang in de Formule 1, toch komt er hier en daar wat nieuws naar buiten. Zo gaat Christian Horner er langzaam maar zeker in geloven dat Red Bull Racing alle races in 2023 kan gaan winnen. Raymond Vermeulen onthult dat Max Verstappen misschien wel zijn hele Formule 1-loopbaan bij Red Bull Racing kan gaan rijden en Alex Palou heeft laten weten dat hij volgend jaar, ondanks een mondelingen overeenkomst, niet voor het IndyCar-team van McLaren gaat rijden. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 12 augustus.

'McLaren stuurt brief naar medewerkers: Palou gaat zich niet aan overeenkomst houden'

McLaren-CEO Zak Brown heeft middels een interne brief die naar de werknemers van McLaren zijn gestuurd, laten weten dat Alex Palou niet van plan is om zijn contract met McLaren voor 2024 na te leven. De Spaanse IndyCar-kampioen van 2021 zou toch bij het team van Chip Ganassi Racing blijven en daar is Brown nogal verbolgen over. Hele artikel lezen? Klik hier

Horner geeft toe dat 'onbreekbaar' F1-record voor Red Bull realistisch begint te worden

Red Bull-teambaas gaat dankzij de overmacht met de RB19 erin geloven dat zijn team misschien wel alle races van het 2023-seizoen kan winnen. Voorlopig heeft Verstappen al tien zeges weten te pakken en de andere twee zijn op naam van Sergio Pérez gekomen. Met dankzij dat resultaat gelooft de Brit erin dat het een 'perfect' seizoen kan gaan worden. Hele artikel lezen? Klik hier

Raymond Vermeulen & Jos Verstappen

Vermeulen ziet Verstappen bij Red Bull eindigen: "Zou een Max-verhaal kunnen zijn"

Manager Raymond Vermeulen zou het helemaal niet zo gek vinden als de gehele Formule 1-loopbaan van Verstappen zich bij Red Bull zou afspelen. De renstal uit Milton Keynes durfde het ook aan om de Nederlander in dienst te nemen op jonge leeftijd en voorlopig lijkt er geen vuiltje aan de lucht te zijn tussen de twee partijen. Hele artikel lezen? Klik hier

Ganassi haalt uit naar McLaren-CEO Brown in zaak Palou: "Ze spelen nu het slachtoffer"

De soap rondom Alex Palou krijgt een nieuwe wending nu Chip Ganassi van zich heeft laten horen. De huidige eigenaar van het gelijknamige team waar Palou momenteel voor rijdt, vindt het niet chique dat McLaren nu het slachtoffer speelt en stelt dat Palou in 2024 'gewoon' bij zijn team blijft racen. Hele artikel lezen? Klik hier

Monteur Red Bull eerlijk: 'Ik zou Verstappen niet snel als teamgenoot kiezen'

Red Bull-monteur Calum Nicholas geeft aan dat hij als een racecoureur was, dan had hij zeker niet Verstappen als teamgenoot gekozen. Nicholas heeft niks tegen de Nederlander, maar als hij zelf achter het stuur van een raceauto zou kruipen, dan wil hij nog wel een kans op de zege hebben. Hele artikel lezen? Klik hier

Twee doden tijdens testrit op Nordschleife van de Nürburgring

Afgelopen woensdag zijn er twee mensen om het leven gekomen tijdens testritten op de Nordschleife van de Nürburgring. De Nordschleife staat erom bekend een uitdagende, maar ook gevaarlijke baan te zijn. De slachtoffers waren twee werknemers van Goodyear uit Luxemburg die bezig waren met een bandentest. Hele artikel lezen? Klik hier