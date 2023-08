Remy Ramjiawan

Zaterdag 12 augustus 2023

De soap rondom Alex Palou krijgt een nieuwe wending nu Chip Ganassi van zich heeft laten horen. De huidige eigenaar van het gelijknamige team waar Palou momenteel voor rijdt, vindt het niet chique dat McLaren nu het slachtoffer speelt en stelt dat Palou in 2024 'gewoon' bij zijn team blijft racen.

Zaterdag werd bekend dat McLaren-CEO Zak Brown een brief naar zijn medewerkers heeft gestuurd, waarin staat dat Palou 'niet van plan is' om zijn contract met McLaren voor 2024 na te leven. Hoewel er niets op papier staat is Brown er vanuit gegaan dat de publieke toezegging voldoende was om Palou aan te stellen voor volgend jaar. Ook zou er interesse zijn vanuit enkele Formule 1-teams, in de diensten van de IndyCar-kampioen van 2021.

Respect

Brown heeft middels zijn brief aan zijn medewerkers zijn standpunt helder gemaakt, Ganassi legt bij The Race uit hoe hij ernaar kijkt. "Iedereen die mij kent, weet dat ik er geen gewoonte van maak om commentaar te geven op contractsituaties. Ik ben opgegroeid met respect voor het McLaren-team en hun succes. Het nieuwe management krijgt niet hetzelfde respect", zo klinkt het vanuit de eigenaar van Chip Ganassi Racing.

McLaren kruipt in slachtofferrol

Over de mogelijke overstap van Palou naar McLaren is hij ook heel duidelijk: "Alex Palou maakt deel uit van ons team en staat sinds het seizoen 2021 onder contract. De inmenging van McLaren in dat contract heeft dit proces in gang gezet en ironisch genoeg spelen zij nu het slachtoffer. Simpel gezegd is het standpunt van McLaren IndyCar over onze coureur onjuist; hij blijft onder contract bij CGR."

Tussen Brown en Ganassi schijnen er al wat langer problemen te zijn. Zo heeft Brown eerder geprobeerd om Scott Dixon Bij Chip Ganassi Racing los te weken, maar slaagde die poging niet. Wel wist Brown Felix Rosenqvist bij dat team op te halen en voor dit seizoen is de langstzittende sponsor van Chip Ganassi Racing, NTT, ook naar McLaren gegaan.