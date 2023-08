Lars Leeftink

Zaterdag 12 augustus 2023 11:01 - Laatste update: 11:04

Alex Palou lijkt zich voor 2024 te gaan focussen op een stoeltje in de Formule 1. De huidige leider in het IndyCar-kampioenschap heeft toezeggingen gedaan voor 2024 voor het IndyCar-team van McLaren, maar lijkt zich daar vanwege de interesse vanuit de koningsklasse waarschijnlijk niet aan te gaan houden.

AP News weet zaterdag namelijk te melden dat Zak Brown, CEO van McLaren, een brief heeft gestuurd richting de werknemers van het team waarin staat dat Palou 'niet van plan is' om zijn contract met McLaren voor 2024 na te leven. "Dit is ongelooflijk teleurstellend gezien de toezegging die hij ons zowel direct als publiekelijk heeft gedaan en onze aanzienlijke investering in hem op basis van die toezegging", aldus Brown in zijn brief. "Helaas blijkt nu dat ons geloof, onze toewijding, onze investering en ons vertrouwen in Alex misplaatst was, omdat het niet wederzijds is." Ook het management dat ervoor heeft gezorgd dat Palou deze kans zou krijgen, is teleurgesteld in de beslissing. Dit blijkt uit het statement van de partij. "Monaco Increase Management is zeer teleurgesteld over de beslissing van Alex Palou om een bestaande overeenkomst met McLaren voor 2024 en daarna te verbreken. Samen hadden we een relatie opgebouwd die volgens ons verder ging dan enige contractuele verplichting en die zijn hoogtepunt bereikte in het winnen van de IndyCar-kroon in 2021 en het volgen van een pad naar F1-kansen. Het leven gaat verder en we wensen Alex het allerbeste voor zijn toekomstige prestaties."

Uit elkaar

Als gevolg van deze beslissing van Palou zijn hij en het Monaco Increase Management uit elkaar gegaan. Het plan was om Palou in 2024 in IndyCar uit te laten komen voor het Arrow McLaren SP-team, maar dit gaat waarschijnlijk dus niet door. Dit lijkt te komen door het feit dat Palou in 2023 IndyCar aan het domineren is en voor zijn kans wil gaan in de Formule 1 nu er interesse is. Deze kans gaat hij bij McLaren voorlopig niet krijgen, aangezien Lando Norris en Oscar Piastri jong zijn, het goed doen en tevens nog een lang contract hebben. Als Palou dus de Formule 1 in wil gaan, moet hij af van zijn toezegging richting McLaren. Dit lijkt Palou dus nu gedaan te hebben.

Interesse vanuit F1

Dankzij zijn uitstekende en dominante seizoen in de Formule 1 heeft Palou flink wat interesse gewekt vanuit de Formule 1. Onder meer AlphaTauri en Williams zouden volgens de geruchten interesse hebben in Palou, iets wat niet zou gelden voor Alfa Romeo en Haas. Bij AlphaTauri moeten er nog twee stoeltjes gevuld worden, alhoewel er wordt verwacht dat Yuki Tsunoda in 2024 gewoon terug gaat keren bij het zusterteam van Red Bull. Het andere stoeltje, momenteel gevuld door Daniel Ricciardo, is echter nog niet gevuld voor 2024. Bij Williams is er naast Alex Albon nog plek, omdat rookie Logan Sargeant na dit seizoen geen contract meer heeft. Voor nu is het afwachten of en zo ja naar welk team Palou gaat in de Formule 1 of dat hij uiteindelijk toch in IndyCar blijft racen.