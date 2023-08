Lars Leeftink & Jan Bolscher

Lewis Hamilton is allesbehalve ontevreden over hoe de eerste seizoenshelft is verlopen. De Brit heeft nog geen zege geboekt en is dankzij de dominantie van Max Verstappen en Red Bull Racing ook niet echt in de buurt gekomen, maar desondanks haalt hij veel positieve dingen uit de eerste twaalf races.

Hamilton moet sinds 2022 genoegen nemen met de plaatsen achter Max Verstappen en de eerste positie waar hij tijdens het vorige tijdperk zo aan gewend was. Zijn laatste zege in de Formule 1 dateert alweer van eind 2021. De Brit won geen race in 2022 en is tot nu toe ook in 2023 niet in de buurt gekomen van een overwinning. Toch is Hamilton zeker niet ontevreden over de eerste seizoenshelft.

Hamilton over eerste twaalf races

In gesprek met onder meer GPFans blikt Hamilton terug op de eerste seizoenshelft, die Hamilton vier podiumplekken op heeft geleverd. "Ik ben trots op iedereen, we werken enorm hard en we maken grote stappen. De grootste stap was in Monaco en de auto is sindsdien stukken beter geworden. We begrijpen nu beter hoe we de auto kunnen verbeteren." Hoe Mercedes dit dan gaat doen, laat Hamilton zich niet over uit. Voor nu staat de zevenvoudig wereldkampioen op P4 in het kampioenschap met 148 punten en heeft hij zicht op P3. Deze plek is nu in handen van Fernando Alonso.

Consistenter geworden

Ook Hamilton ziet dat, sinds Mercedes afscheid nam van het zero-sidepod concept, er betere resultaten genoteerd worden. "We zijn een stuk consistenter en er zijn nu meer podiums en top vijf-plekken. Dat is een goede stap. Verder is de betrouwbaarheid tot nu toe ook goed geweest. Er is genoeg aan deze auto wat goed is, maar aan de balans van de auto moeten we nog werken. We hebben meer downforce nodig, zoals altijd. Ik weet dat iedereen in de fabriek hard aan het werk is en gefocust is om dat te bereiken." Toch is Hamilton ook realistisch en heeft hij strijden met Verstappen en Red Bull uit zijn hoofd gezet. "De focus is tweede worden bij de constructeurs en derde te worden bij de coureurs."