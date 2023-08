Lars Leeftink

Zaterdag 12 augustus 2023 08:41 - Laatste update: 08:44

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft toegegeven dat zijn team elke race op de Formule 1-kalender van 2023 zou kunnen winnen dankzij de dominante start van Max Verstappen tijdens de eerste twaalf races van 2023.

Terwijl Red Bull de schijnbaar onaantastbare voorsprong en vorm koestert, kan de verklaring van Horner voor sommigen gedurfd overkomen gezien zijn eerdere uitspraken. Fans hebben al vaak in 2023 aangegeven bang te zijn dat het team nog een stap verder kan gaan dan het McLaren-team uit 1988. Dat team won toen vijftien van de zestien races. Tot nu toe won Verstappen tien races en Sergio Pérez twee, waardoor het team nog steeds een 100% score heeft na twaalf races en het team nog tien races moet winnen om een bizar record bij te schrijven.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is hoe de Formule 1-teams er momenteel voor staan vergeleken met vorig seizoen

Horner over record

In gesprek met Motorsport.com krijgt Horner de vraag of het Oostenrijkse team echt McLaren's record van het winnen van elke race zou kunnen breken. Horner gaf toe dat hij er steeds meer in begint te geloven. "Als je logisch nadenkt, dan niet. Maar we hadden ook nooit gedacht dat we de eerste twaalf races zouden kunnen winnen, dus nu moet ik zeggen: waarom niet?" Om het record te breken, zal het team dus de komende tien races nog moeten winnen. Red Bull heeft al laten zien tijdens de eerste seizoenshelft dat zo'n reeks in 2023 mogelijk is.

Dominantie Red Bull

Ferrari's grote stap achteruit ten opzichte van vorig seizoen, in combinatie met Mercedes dat begin 2023 bleef vasthouden aan hun zero-sidepod concept, heeft ervoor gezorgd dat Red Bull in 2023 tot nu toe onverslaanbaar is gebleken. Slechts kleine spurts van uitmuntendheid van Aston Martin aan het begin van het seizoen, en meer recentelijk van McLaren, hebben voor wat verandering in de pikorde gezorgd. Ironisch genoeg heeft de competitieve strijd om de tweede plaats, nu het gat naar Red Bull kleiner wordt, het team van Horner alleen maar geholpen om een nog groter gat in het kampioenschap veilig te stellen. "Ik had [de dominantie van Red Bull] helemaal niet verwacht. We hebben net onze eigen auto ontwikkeld en we waren eerlijk gezegd verrast dat de anderen het niet goed deden omdat zowel Mercedes als Ferrari geen stap vooruit maakten. Daarom rijden we nu zo dominant. De concurrentie achter ons verandert steeds. De ene keer is het Ferrari, de andere keer McLaren en dan is het Aston Martin of Mercedes die achter ons staat." Voor nu zitten al deze teams echter een behoorlijk eind achter Red Bull.