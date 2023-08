Dit is hoe de Formule 1-teams er momenteel voor staan vergeleken met vorig seizoen

Vincent Bruins

De Formule 1 zit momenteel in de zomerstop. Het is dus hoog tijd om te kijken hoe de constructeurs in de koningsklasse van de autosport er momenteel voor staan vergeleken met vorig seizoen. We bekijken de tussenstand van 2022 na twaalf Grands Prix en zetten deze naast de tussenstand van 2023 na hetzelfde aantal wedstrijden.

Na de eerste twaalf races van 2022 waren vier van de Grands Prix gewonnen door Ferrari en acht door Red Bull. In 2023 heeft laatstgenoemde de absolute macht in handen met twaalf zeges in twaalf races. Ferrari heeft het lastig dit seizoen. Charles Leclerc heeft drie trofeeën verdiend en Carlos Sainz nog geen één. Al ligt Mercedes nu wel tweede in het kampioenschap in plaats van derde, toch zijn er toch wat puntjes afgesnoept door niet alleen Red Bull, maar ook door Aston Martin. Het team van Lawrence Stroll heeft een enorme stap gemaakt. Fernando Alonso is de helft van de races tot nu toe dan ook op het podium geëindigd.

Aston Martin stijgt zes plaatsen

Aston Martin is meer posities opgeschoven vergeleken met vorig jaar dan welk team dan ook. Het heeft maar liefst zes plekken goedgemaakt, van P9 naar P3 in de tussenstand. Red Bull, McLaren en Haas zijn op dezelfde posities gebleven. McLaren had een veel lastigere start van het seizoen dit jaar vergeleken met 2022, maar twee tweede plaatsen van Lando Norris en twee top vijf-resultaten van Oscar Piastri op Silverstone en de Hungaroring hebben dat goedgemaakt. Haas heeft tot nu toe wel een boel minder punten gescoord vergeleken met vorig seizoen en riskeert de zevende plaats in de tussenstand te verliezen aan Williams dat wel vooruitgang weet te boeken. Hieronder staan de posities en de punten van vorig seizoen na twaalf Grands Prix vergeleken met dit seizoen na hetzelfde aantal races.

Positie 2023 (2022) Team Punten 2022 Punten 2023 1 (1) Red Bull 396 503 2 (3) Mercedes 270 247 3 (9) Aston Martin 19 196 4 (2) Ferrari 314 191 5 (5) McLaren 89 103 6 (4) Alpine 93 57 7 (7) Haas 34 11 8 (10) Williams 3 11 9 (6) Alfa Romeo 51 9 10 (8) AlphaTauri 27 3

Alfa Romeo en AlphaTauri gaan achteruit

Als we dan de percentages aan puntenwinst of juist puntenverlies bekijken, zien we wederom hoeveel beter dit seizoen verloopt voor Aston Martin tot nu toe vergeleken met vorig jaar. Dankzij een stijging van maar liefst 932% aan punten ligt de Britse renstal momenteel derde in het constructeurskampioenschap. Met 267% aan puntenwinst ziet het er ook rooskleurig uit voor Williams. Het zou voor teambaas James Vowles geweldig zijn, als ze deze stijgende lijn kunnen blijven volhouden. Deze percentages laten echter ook zien hoe lastig Alfa Romeo en AlphaTauri het momenteel hebben met een puntenverlies van 82.4% en 88.8%, respectievelijk.