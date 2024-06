Kroatië hoopt het volgende land van de Europese Unie te worden om een Formule 1-race te mogen organiseren. Er zijn plannen onthuld voor een permanent circuit dat klaar moet zijn in 2027.

Het Zuidoost-Europese land heeft een rijkere autosportgeschiedenis dan je zou verwachten. Het Automotodrom Grobnik is momenteel het enige circuit dat gebruikt wordt in Kroatië. Het is populair voor tweewielers, zoals de Europese Superstock- en Supersport-kampioenschappen, maar ook de EuroNASCAR en de ESET Cup Series, de Oost-Europese GT-klasse van de FIA, zijn hier georganiseerd. In de jaren zeventig racete de MotoGP in Opatija. De Grand Prix van Joegoslavië werd toen het Monaco van het wereldkampioenschap voor motoren genoemd. Kroatië is tegenwoordig de gastheer van een ronde van het FIA World Rally Championship en ook hillclimbs worden er vaak gehouden. 1978 F1-kampioen Mario Andretti is een Italiaanse Amerikaan, maar het dorpje Motovun waar hij geboren was, hoort tegenwoordig bij Kroatië.

Croatia Ring

Het plan is dat voor 2027 de Croatia Ring zal worden gebouwd, zo weet de zakelijke krant Poslovni Dnevnik vanuit de hoofdstad Zagreb te melden. Het zal een FIA Grade 1-circuit worden, wat betekent dat het voldoet aan alle eisen om de Formule 1 te mogen organiseren. De Croatia Ring zou al bij het committee voor de beoordeling en bepaling van strategische projecten liggen en de constructie kan naar verluidt binnenkort beginnen. Het permanente circuit moet gebouwd worden in de provincie Karlovac bij de dorpjes Lapovac en Blagaj nabij Slunj. De plannen die twee jaar geleden al tot stand waren gekomen, zouden door alle administratieve hobbels zijn gekomen, en lokale bedrijven zullen het project bekostigen. Wie de investeerders zijn, is niet bekend. Wellicht is Mate Rimac, de eigenaar van Rimac Automobili die een nettowaarde heeft van meer dan drie miljard euro, geïnteresseerd in het project. Jacques Villeneuve is ingehuurd als bouwadviseur. De Formule 1-kampioen van 1997 zal bij de constructie helpen ervoor te zorgen dat de layout van de Croatia Ring niet alleen technisch uitdagend wordt, maar ook veilig en aantrekkelijk voor fans.

