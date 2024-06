Het tweede gedeelte van het Europese Formule 1-seizoen gaat over twee weken starten in Barcelona. De verwachting is dat de Orange Army weer vollop aanwezig zal zijn en regerend wereldkampioen, maar in dit geval vooral Nederlander, Max Verstappen komt daarom met een speciale oranje helm aan.

Verstappen komt wel vaker met een speciale editie van zijn helm aan. Zo zagen we in het verleden bijvoorbeeld een compleet witte exemplaar, maar ook hebben we een helm gezien die geïnspireerd was op de iconische rood-wit-blauwe helm van vader Jos. Aanstaande vrijdag start het Europees kampioenschap voetbal en een knipoog naar het Nederlands elftal lijkt er met de nieuwe beschermkap ook in te zitten.

Oranje helm

Verstappen legt uit waarom hij de speciale helm uitbrengt: "Deze helm betekent heel veel voor mij. Er zijn een paar speciale races, met een heleboel oranje fans. Dat is waar ik dit exemplaar zeker zal dragen. Zoals je kunt zien zijn er details in de helm, waarbij je de fans in de achtergrond ziet. Het is een eerbetoon aan alle steun die ik krijg. Ik heb het ontwerp erg oranje gehouden en erg opvallend. Ik denk dat het erg cool is geworden en ik hoop dat jullie het ook leuk vinden." Daarnaast onthult de Nederlander dat er wellicht volgend seizoen ook een editie komt: "Misschien sta je er volgend jaar ook wel op." Volgens Decalspotters draagt Verstappen de helm niet alleen in Spanje, ook in Oostenrijk, België, Italië en in Zandvoort is de helm te bewonderen voor de fans.